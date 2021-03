Eilenburg: Kann der Tierpark bald wieder öffnen?

Eilenburg

Im Gegensatz zum Leipziger Zoo, der am Montag, dem 15. März, wieder öffnen darf, hat der Eilenburger Tierpark noch keine so klare Öffnungsperspektive – wie übrigens auch der Delitzscher Tiergarten. Der Inzidenzwert, der angibt, wie viele Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner infiziert haben, lag in Nordsachsen erst am Mittwoch mit 88 erstmals unter dem Grenzwert von 100.

Eventuell darf am Montag geöffnet werden

„Damit“, so hat der Eilenburger Tierparkleiter Stefan Teuber nach Rücksprache mit dem Landratsamt erfahren, „könnten wir mit viel Glück ebenfalls am Montag öffnen.“ Allerdings setzt dies zwei Dinge voraus: Erstens muss der Wert die nächsten fünf Tage unter 100 bleiben und zweitens muss das Landratsamt die Allgemeinverfügung und die damit verbundene finale Freigabe noch am Wochenende erlassen. „Unser Tierparkteam wird auf jeden Fall vorbereitet sein und aktuell in der LVZ, auf seiner Homepage und auf Facebook informieren“, kündigt Stefan Teuber an.

Eilenburger Tierpark ist ein Besuchermagnet

Der Eilenburger Tierpark konnte im Corona-Jahr 2020 mit 77 000 Besuchern immerhin das zweitbeste Jahresergebnis seiner 60-jährigen Geschichte erzielen. Der Tierpark, der 2008 erstmals die 50 000er-Besuchermarke übersprang und seit 2017 immer zumindest die 70 000 geschafft hat, erzielt seinen Zuwachs bei den Städtern.

Im vergangenen Jahr haben 14 500 Eilenburger eine Tageskarte gekauft. Viel mehr geht nicht. Denn schon so kam rein rechnerisch fast jeder der 16 000 Eilenburger 2020 einmal in den Tierpark.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tierpark liegt nur 300 Meter vom S-Bahnhof Eilenburg entfernt. Für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer ist der Tierpark ausgeschildert. Er verfügt über eine ganzjährig geöffnete Gaststätte, moderne Sanitäranlagen und einen Spielplatz. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt zwei Euro.

Von Ilka Fischer