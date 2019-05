Eilenburg

Engagierte Lehrer und begeisterte Schüler braucht es, um mit allen Sinnen fürs Leben zu lernen. Wenn dann noch ein Zertifikat den Eingangsbereich der Bildungseinrichtung ziert, hat die Schulgemeinde alles richtig gemacht. Und auf solch einen Schulbetrieb kann die Eilenburger Karl-Neumann-Schule schon lange stolz sein und seit Freitag nun noch ein Stück weit mehr – denn die Einrichtung in der Dr.-Belian-Straße darf sich jetzt Naturparkschule nennen.

Tag startet mit einem Schulfest

Ein Schulfest mit allem was dazu gehört, stand am Nachmittag auf dem Plan. Zu Besuch waren viele Eltern, Bekannte, Verwandte, ehemalige Lehrer und Schüler, die bei der Verleihung des Zertifikats dabei sein wollten. Als besonderen Gast begrüßte Schulleiterin Cornelia Maiwald Ranger Udo Reiss vom Naturpark Dübener Heide. Er saß im Publikum und verfolgte das Theaterstück vom Gesundbrunnen, dem das Wasser ausgegangen war, sehr genau.

Die Mädchen und Jungen der Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung setzten sich in der Geschichte mit einem Thema auseinander, das eng mit der Verleihung des Zertifikates in Verbindung stand. „Wir leben in der Natur und sind ein Teil der Natur“, kündigte die Direktorin das Programm an, und verriet damit, wie umfangreich die Mädchen und Jungen gemeinsam mit ihren Lehrern das Thema Naturpark in den vergangenen Jahren aufgearbeitet haben.

Naturpark-Verein unterstützt die Schule

Unterstützt wurden sie dabei von Udo Reiss, der vielfältige Projekte in der Natur zusammen mit den Schülern seit dem Jahr 2017 realisierte. Eine Schulfahrt zum Bergwitzsee, eine Waldolympiade, eine Wanderung auf den Spuren des Wolfes, Wildkräutersammlungen sind nur einige Beispiele für die umfangreichen Aktivitäten rund um den Naturpark Dübener Heide. „Ich habe selten solch engagierte Schüler, die mit Herzblut dabei sind und Lehrer, die alles mitgetragen haben, erlebt“, fasste er die Zeit zusammen.

Streuobstwiese ist geplant

Im Gepäck hatte er das begehrte Zertifikat und eine große Urkunde, die eben dies besiegelt. „Die Verleihung heute ist nicht das Ende einer Lernzeit, sondern eher der Anfang für noch viel mehr“, erklärte er. Künftig soll am Schulgelände eine Streuobstwiese entstehen, ein Tipi gebaut, Wildblumenbeete angelegt und so das grüne Klassenzimmer erweitert werden.

Für die Lernenden ist der Auftritt indes wieder einer der Höhepunkte, der zeigt, was ihnen steckt. Lange Texte merken, sich auf Bewegungen einlassen und vor allem vor den Augen vieler Zuschauer, das ist nicht nur Aufregung pur, sondern zeigt auch die Vielfalt, die in dem Förderzentrum steckt. Nach der Übergabe des Zertifikats gab es für alle Leckereien vom Grill und an der Kuchentafel. Zudem konnten sich die Gäste die Klassenräume anschauen und so sehen, dass das Zertifikat dort genau am richtigen Ort ist.

Von Anke Herold