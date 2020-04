Ein normaler Sonnabend in Eilenburg, Delitzsch, Torgau, Bad Düben und in der Region. Wie sähe er aus? Vermutlich der normale Wochenend-Wahnsinn. Volle Supermärkte, Gartencenter und Baumärkte, viele Touristen und Spaziergänge. In Zeiten von Corona ist alles anders – oder doch nicht? LVZ-Redakteure schauten sich vor ihrer Haustür um. Ein Stimmungsbericht über die Region in der Corona-Krise.