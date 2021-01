Eilenburg: Kläranlage soll bis zum Frühjahr fertig saniert sein

Eilenburg

Der Abwasserzweckverband Mittlere Mulde spielt in der öffentlichen Wahrnehmung eher keine große Rolle. Geschäftsführer Mathias Müller (48) freut das: So sei das eben, wenn der Betrieb einfach nur läuft. Der Verband, der die Abwässer für die Stadt Eilenburg und die Gemeinden Doberschütz, Krostitz und Zschepplin (außer Glaucha und Hohenprießnitz) behandelt, hat seit seiner Gründung nach der Wende bisher rund 90 Millionen Euro in sein Abwassernetz investiert.

Mathias Müller (48), Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

Anzeige

In der nächsten Zeit geht es um die Substanzerhaltung

Die bis zu drei Millionen Euro, die damit jährlich in den Neubau flossen, gehören für den Verband mit Sitz am Eilenburger Maxim-Gorki-Platz inzwischen zwar der Vergangenheit an. Doch dafür gilt der Bau der Schmutzwasserkanäle, die oberste Priorität hatten, als weitgehend erledigt. „In den nächsten Jahren geht es vor allem um die Substanzerhaltung“, erläutert der Geschäftsführer.

Über zu wenig Arbeit kann er sich dennoch nicht beklagen. Denn immerhin sollen 2021 dafür 1,7 Millionen Euro ausgegeben werden. „Dies kann unser Verband aber nur stemmen“, erklärt Mathias Müller, „weil wir für drei größere Projekte Unterstützung von der Wirtschaftsförderung erhalten.“

Für 2021 sind drei große Projekte geplant

1. Bis zum Frühjahr soll die Sanierung des Klärwerks Hainichen mit dem Einbau einer rund 300 000 Euro teuren Gebläsestation abgeschlossen werden. Seit 2018 werden damit in dem Klärwerk, das noch aus dem vorigen Jahrtausend stammt, dann rund eine Million Euro investiert worden sein. Das Geld floss unter anderem in die Rührwerke im Belebungsbecken, in eine Anlage, die dem Schlamm das Wasser entzieht und in eine neue Rechenanlage.

2. Nicht auf die lange Bank geschoben werden sollen die Schäden, die bei einer Befahrung der rund 750 Meter langen Betonleitung zwischen dem Ilburg-Stadion und dem Klärwerk sichtbar geworden sind. Die Zuleitung, die direkt neben der Straße Hainicher Aue liegt, bekommt daher eine Innenbeschichtung. Das Problem dabei: Die Leitung, die die Abwässer aus Eilenburg (außer Kospa-Pressen), aber auch aus Paschwitz und Mölbitz aufnimmt, kann während der rund dreimonatigen Bauzeit im Sommer nicht genutzt werden. Daher muss vorab ein Provisorium geschaffen werden. Die Straße selbst soll während des Baus befahrbar bleiben. Mit Einschränkungen ist im Zuge des 900 000-Euro-Projektes aber dennoch zu rechnen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

3. Im zweiten Halbjahr 2021 soll zudem begonnen werden, die Druckleitung, die zwischen Krostitz und dem Eilenburger Gewerbegebiet Am Schanzberg liegt, zu ertüchtigen. Insbesondere die Pumpen- und Elektrotechnik muss an die höhere Auslastung in den Krostitzer Gewerbegebieten angepasst werden. Das eine Million Euro teure Vorhaben wird 2021 nur begonnen und dann im nächsten Jahr vollendet.

Von Ilka Fischer