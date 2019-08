Eilenburg

Sie ploppen immer mal wieder auf und sorgen für Unruhe in Eilenburg: Gerüchte, wonach es dem Krankenhaus in der Stadt schlecht geht. Erst jüngst wurde kolportiert, dass eine komplette Station geschlossen werden musste und dem Krankenhaus auf absehbare Zeit das Aus droht. Was ist aber dran an solchen Behauptungen, die Nährboden für reichlich Spekulationen sind?

Zusammenlegung von Stationen

Für Dr. Sigurd Hanke, Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, und Verwaltungsdirektor Steffen Penndorf sind die Gerüchte nicht neu. „Wir wissen, dass viel geredet wird“, sagt Hanke, zugleich Chefarzt und Klinikdirektor der Chirurgie, und klärt auf: Tatsächlich sei in der Geschichte der Eilenburger Klinik erstmals in diesem Sommer eine Station mit einer anderen zusammengelegt worden. Dies aber nur vorübergehend, weil in Urlaubsmonaten ohnehin weniger Patienten stationär behandelt werden und auch ein Großteil des Krankenhauspersonals im Urlaub ist. „Da macht es wenig Sinn, alle Stationen mit allem, was dazugehört, aufrechtzuerhalten. Wir können so unsere Ressourcen viel besser bündeln und Personal besser einsetzen.“ Laut Hanke sei dies keine neue Erfindung. In anderen Krankenhäusern werde die zeitweise Zusammenlegung von Stationen längst praktiziert. Die Patienten müssten dadurch keine Abstriche machen.

2018 war schwieriges Geschäftsjahr

Blick auf das Krankenhaus in Eilenburg. Es gehört mit der Klinik in Delitzsch zur Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH. Quelle: Nico Fliegner

Abstriche hat es aber in der Vergangenheit durchaus gegeben. „Wir hatten 2018 erstmals kein positives Betriebsergebnis, mussten daraufhin konsolidieren, sind aber jetzt wieder auf einem guten Weg“, räumt Verwaltungsdirektor Penndorf ein. Im vorigen Jahr wurden in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg rund 500 Patienten weniger stationär behandelt. Dies habe unterm Strich zu einem Minus geführt. Chefarzt Hanke erklärt das mit überall rückläufigen Zahlen im stationären Bereich, „weil vieles heutzutage ambulant gemacht wird“. Aber die Existenz der Klinik sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen.

Einsparungen beim Personal

Reagieren musste das Unternehmen trotzdem. Die Folge waren Einsparungen, auch im Bereich Personal. Möglicherweise hat das die Gerüchte vom kränkelnden Krankenhaus befeuert. Auf betriebsbedingte Kündigungen habe das Unternehmen bis auf Einzelfälle verzichten können, bestimmte Stellen seien jedoch nicht mehr besetzt worden, zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter in Rente ging, so Penndorf. Die aktuelle Situation sei aber viel besser als 2018. Allein bis Juli habe man schon 338 Patienten mehr stationär behandeln können als im Vorjahreszeitraum und setze weiterhin auf Investitionen.

Investitionen in die Medizintechnik

Demnach gibt die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, zu der die Krankenhäuser in Delitzsch und Eilenburg mit zusammen 540 Mitarbeitern gehören, jährlich rund eine Million Euro für neue Medizintechnik aus. Laut Penndorf seien bereits vor zwei Jahren die Computertomografen „generalüberholt“ worden, über 300 000 Euro flossen in die Sterilisatoren, für 2021 ist die Erneuerung der Angiografie im Eilenburger Krankenhaus geplant. Die Angiografie dient der Diagnostik bei Erkrankungen, die mit Verengungen oder Verschlüssen von Gefäßen einhergehen. Auch moderne Technik mit der digitalen Visite werde Einzug halten. Dafür habe das Unternehmen 115 000 Euro Fördermittel vom Land erhalten. Aktuell läuft die Vorbereitung einer Ausschreibung für ein neues MRT-Gerät für die Delitzscher Klinik.

18 Auszubildende fangen an

Selbst die Ausbildung junger Leute wird in bewährter Weise fortgesetzt. 18 junge Frauen und Männer beginnen am 1. September die Lehre als Gesundheits- und Krankenpfleger, 14 Leute absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr und ganz neu: ab 2020 werden Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenten ausgebildet, denn die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH ist bekanntlich seit langem Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig.

Kein „Land unter“ für Eilenburger Klinik

Chefarzt Dr. Hanke und Verwaltungsdirektor Penndorf sehen demnach wenig „Land unter“ für den Klinik-Standort Eilenburg und betrachten eine Studie der Bertelsmann-Stiftung eher kritisch, die zu dem Ergebnis kommt, dass viele Kliniken in Deutschland zu klein und deren Zahl von 1400 auf 600 reduziert werden müsste, was wiederum zu einer besseren Ausstattung und Patientenbetreuung sowie einer höheren Spezialisierung führen würde. Penndorf will vielmehr allen bösen Zungen widersprechen: „Ja, wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Aber wir werden weder das Krankenhaus in Eilenburg schließen, noch verkaufen oder ein Altenheim daraus machen. Gleiches gilt für die Klinik in Delitzsch“, stellt er klar. Und dafür gebe es auch ein klares Bekenntnis des Landkreises.

Von Nico Fliegner