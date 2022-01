Eilenburg: Konfirmanden gestalten Andacht zum Gedenktag

Eilenburg

Inmitten der großen weißen Säulen flackern 168 Teelichter, angeordnet in der Form eines Davidsterns. „Aus der Erinnerung heraus muss auch immer lebendige Zukunft werden“ – mit diesen Worten leitet Vikarin Teresa Förtsch die Andacht zum Gedenken an die Opfer des Holocaust im Nationalsozialismus ein. Zusammen mit dem Team des Mehrgenerationenhauses Arche hat sie sich mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden in den letzten Wochen mit Biografien Jugendlicher zur Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Einige Lebensgeschichten stellen die Jugendlichen im Rahmen der Andacht vor.

Die sieben Schülerinnen und Schüler haben zunächst den Film Jojo Rabbit geschaut. „Es ist wichtig und zugleich eine Herausforderung, etwas für die junge Altersgruppe zu finden. Wir haben uns für den Film als Einstieg entschieden, weil er kindgerecht auf die schwere Thematik eingeht“, erläutert Yvonne Pötzsch, Leiterin des Mehrgenerationenhauses Arche, die Arbeit mit den Jugendlichen. Jan Sperling (13) ist einer der Konfirmanden: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach getötet wurde, nur weil er zu viel wusste.“ Im Rahmen der Andacht hat sich der Schüler die Biografie von Fritz Bringmann ausgesucht. Dieser hat „Nieder mit Hitler“ auf sein Hausdach geschrieben und wurde dafür verhaftet und später mit seinen Brüdern in ein KZ gebracht, welches er jedoch überlebte. Er verstarb 2011 in Schleswig-Holstein.

Blick ins Hier und Jetzt

Die 17-jährige Sina Henselin geht in der Andacht auf die aktuelle Situation ein. „Menschen diskutieren über Menschen jüdischen Glaubens, statt mit ihnen über Bräuche und Traditionen zu sprechen. Wie können wir diese Gräben überwinden?“ – mit diesen Worten hat die Schülerin des Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasiums zum Nachdenken angeregt.

