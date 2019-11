Eilenburg: Kritik an Zufahrt für neues Eigenheimgebiet

Eilenburg

Die Planungen für das neue Wohngebiet Am Regenbogenin Eilenburg Ost, wo 38 Eigenheime auf jeweils bis zu 600 Quadratmeter Fläche entstehen sollen, stecken noch ganz am Anfang. Für reichlich Diskussionsstoff sorgen sie trotzdem, vor allem bezüglich des damit verbundenen Straßenbaus. Denn nach einer ersten Planskizze soll es eine Anbindung über die Beethovenstraße und eine zweite über die Ernst-Mey-Straße geben. Sinn würde dies durchaus machen, denn müsste eine Zufahrt mal gesperrt werden, zum Beispiel wegen eines Unfalls, könnte die zweite Anbindung genutzt werden. Andernfalls käme niemand mehr aus dem Wohngebiet raus oder eben rein.

Bewohner skeptisch

Allerdings ist der Widerstand unter den Anwohnern im Bereich Beethovenstraße groß, berichtete Stadtrat Mathias Teuber ( SPD) im jüngsten Stadtausschuss. Diese befürchten, dass die Beethovenstraße damit zur Durchgangsstraße würde. Das hat Teuber auf einer ersten Anhörung, die es dazu vor längerer Zeit schon gegeben hatte, erfahren. Problematisch sei, dass die Straße nicht der Stadt Eilenburg gehöre, sondern über Eigentum der Anwohner verlaufe. Die meisten Bewohner der dortigen Wohnblöcke haben Eigentumswohnungen mit Stellplätzen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Insofern fragen sich viele besorgt: Wer kommt dann mal für die laufende Unterhaltung auf?

Lösung fehlt noch

Eine Lösung für das Problem gibt es bislang nicht. Eine Anbindung über die Puschkinstraße als Alternative ist bereits verworfen worden, weil die wiederum zu dicht an der Ampelkreuzung liegen würde. Jetzt ist vielmehr das Ingenieurbüro Martin GmbH in Leipzig gefragt. Es wurde mit der Planung für den Straßenbau beauftragt.

Frage nach Parkplätzen

Die Turnhalle soll im Zuge der Entstehung des neuen Wohngebietes Am Regenbogen in Eilenburg abgerissen werden. Quelle: Nico Fliegner

Stadträtin Ellen Häußler ( FW) wollte in diesem Zusammenhang wissen, wie es mit Parkplätzen in dem neuen Wohngebiet aussieht. Nach Angaben von Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung im Eilenburger Rathaus, seien vier geplant. „Es sollen aber noch weitere kommen“, so Zakrzewski und betonte, dass noch keine detaillierte Planung vorliege. „Die Leute fahren bis vor die Tür, die wollen nicht laufen“, so der Hinweis von Ellen Häußler. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) verwies auf den Parkplatz gegenüber vom Ostfriedhof. Auch der könnte genutzt werden, beispielsweise wenn Bewohner Besuch bekämen.

Spielplatz und Fernwärme-Trasse

Blick auf die freie Fläche für das geplante Eigenheimgebiet Am Regenbogen in Eilenburg. Die Eigenheimbauer könnten dort die Fernwärme nutzen. Quelle: Nico Fliegner

Als weiterer Knackpunkt erweist sich der geplante Spielplatz direkt neben der viel befahrenen Ernst-May-Straße. Darauf wies Stadträtin Christiane Prochnow ( Die Linke) hin. Dort sollte vielmehr ein Grünstreifen als Pufferzone bleiben. Außerdem führt dort eine Fernwärmeleitung entlang. Künftigen Häuslebauern soll mit dem Kauf eines Grundstücks die Nutzung der Fernwärme schmackhaft gemacht werden. Verpflichten kann die Stadt die Hauseigentümer jedoch nicht.

Bis der erste Spatenstich ins Erdreich erfolgt, wird noch Zeit ins Land gehen. Außerdem muss bis dahin auch noch die alte Turnhalle auf dem Gelände abgerissen werden. Die Stadtverwaltung ist dennoch optimistisch und geht von einer Erschließung des Baugebietes bis „spätestens 2021“ aus.

Von Nico Fliegner