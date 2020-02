Eilenburg: Kritik an illegaler Ablage von gelben Säcken

Eilenburg

Die Eilenburger interessieren sich für ihre Umwelt. Das wurde auch bei der Einwohnerfragestunde im Stadtrat deutlich. So kritisierte Rainer Flöter, dass sich am Kreuzweg (Stichweg bei Klepel) eine illegale Sammelstelle für gelbe Säcke etabliere. „Schon kurz nach dem Abholen liegen dort wieder welche.“ Das sei auch deshalb ärgerlich, weil sie dann in den Grüngürtel fliegen. Auch am Samuelisdamm habe er Ähnliches beobachtet. „Warum wirft da das Ordnungsamt kein Auge drauf?“

Oberbürgermeister Ralf Scheler: „Uns stört das mindestens genauso. Doch Kontrollen müssten momentgenau erfolgen, eine Kamera- oder 24-Stunden-Überwachung sei rechtlich beziehungsweise personell einfach nicht möglich.

Bürgerbüro nimmt Hinweise entgegen

Die Stadt sei daher auf Zeugenaussagen angewiesen. Die zuständige Fachbereichsleiterin Annett Krause verwies in dem Zusammenhang darauf, dass nicht nur die Polizei, sondern auch das Bürgeramt im Rathaus solche Hinweise entgegennimmt.

Pflanzaktion braucht Unterstützung

Naturfreundin Uta Strenger, die sich als Initiatorin der hiesigen Petition „Rettet die Bienen“ einen Namen gemacht hat, bemängelte, dass sich die Stadt in Sachen Grün zu wenig engagiere. Neben der Kritik, dass die Stadt rücksichtslos Bäume fälle, die Oberbürgermeister Scheler auch mit Verweis auf das Baumschutzgremium zurückwies, benannte sie drei Sachen. So würden die Schmetterlingswiesen immer kleiner. Im Stadtpark sei zudem im Dezember Laub aufgesaugt worden, was nicht nur reichlich Insekten töte, sondern auch Igel aus dem Winterschlaf hole. Und drittens monierte die Naturschützerin, die für das Frühjahr zu einer Pflanzaktion in Eilenburg aufgerufen hat, die mangelnde Unterstützung der Stadtverwaltung. Sie warte jedenfalls seit Wochen auf eine Rückmeldung der Stadt auf ein diesbezügliches Schreiben. „Ich könnte“, so Uta Strenger gegenüber der LVZ „sogar Gelder dafür auftreiben.“ Oberbürgermeister Ralf Scheler bot Uta Strenger kurzfristig ein Treffen an.

Von Ilka Fischer