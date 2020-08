Eilenburg: Lehrlinge erzählen, warum sie Maler werden

Eilenburg

Noch vor den Schülern starten die Lehrlinge in ihr Ausbildungsjahr. Gleich drei Jugendliche haben Anfang August beim Eilenburger Malerbetrieb von Steffen Gawlick in der Torgauer Landstraße 40 angefangen und die Gesamtzahl der Lehrlinge dort damit auf sechs erhöht.

Der technische Angestellte Steffen Wenger hat nicht nur ausgerechnet, dass das Durchschnittsalter des 20-köpfigen Teams damit auf 38 Jahre sinkt, sondern erklärt auch: „Die Jungs, die wir jetzt ausbilden, sind unsere Zukunft.“ Sie würden dringend gebraucht.

Seit drei Jahren wird wieder ausgebildet

Dominik Ilte. Quelle: Ilka Fischer

Nach über einem Jahrzehnt ohne Lehrlinge hätte das Unternehmen vor drei Jahren wieder mit der Ausbildung angefangen. Mit Dominik Ilte ist der Erste jetzt fertig. Der 19-Jährige, der nun als Geselle übernommen wurde, ist sich sicher: „Maler werden immer gebraucht.“ Der einstige Zscheppliner, der inzwischen in Eilenburg wohnt, schätzt ein: „In der Firma waren alle hilfsbereit, es war eine gute Lehre.“ Er sei jedenfalls „zufrieden und glücklich mit seiner Arbeit hier“.

Was die drei Neuen sagen

Dennis Dippe. Quelle: Ilka Fischer

Und was sagen die Neuen? Der Onkel von Dennis Dippe ist auch Maler. Und das Renovieren zu Hause habe ihm Spaß gemacht. Er wollte daher nach seinem Oberschulabschluss „irgendwas mit Farbe machen“ und das möglichst heimatnah. Die Firma Gawlick war für den 17-jährigen Eilenburger der nächstgelegene Betrieb. „Und nach dem Praktikum wusste ich, dass ich das wirklich machen will“.

Manuel Stiebing. Quelle: Ilka Fischer

Wie er kommt auch Manuel Stiebing mit dem Moped, als Hohenprießnitzer hat der es aber etwas weiter. „Mein Chef ist auch unser Vermieter“, erklärt der 17-Jährige. Und da ich was Handwerkliches machen wollte, bot sich eine Bewerbung hier an. Er freut sich, dass es geklappt hat. Ein Selbstläufer war das übrigens nicht, wie Sebastian Wenger weiß. Denn das Unternehmen hatte unter fünf Jugendlichen, die an sich geeignet waren, die Qual der Wahl. „Leider würden eben zu wenige Unternehmen ausbilden“, bedauert Wenger. Doch mit drei Lehrlingen sei eine Grenze erreicht, wenn man Qualität in der Ausbildung sichern wolle.

Lukas Hinze. Quelle: Ilka Fischer

Davon will auch Lukas Hinze aus Eilenburg, mit 16 Jahren der Jüngste im Bunde, profitieren. „ Ich habe mir bei der Ferienarbeit den Beruf angeschaut. Es passte, zumal er was machen wolle, was man zu Hause auch nutzen kann. Und Maurer gibt es ja schon in der Familie.

Arbeitsbeginn 6 Uhr ist gewöhnungsbedürftig

Nico Stolberg. Quelle: Ilka Fischer

Nico Stolberg hat den drei Neuen was voraus. Konkret hat der 18-jährige Mörtitzer schon zwei Lehrjahre hinter sich. „Die Gesellen sind interessiert, dass wir was lernen“, nennt er einen wichtigen Punkt. Dass der Arbeitstag um 6 Uhr auf der Baustelle beginnt, sei am Anfang aber schon eine Umstellung gewesen. Doch daran habe er sich ebenso gewöhnt wie an körperliche Dauerbelastung. „Gerade das stundenlange Schleifen war am Anfang schon extrem anstrengend“, gibt er zu, inzwischen sei das aber kein Problem mehr.

Betrieb zahlt auch für Azubi-Tickets

Zur praktischen Ausbildung kommt die Theorie in Böhlen (bei Borna). Die Azubi-Tickets bezahlt der Betrieb zumindest teilweise. Und macht auch damit klar: Ausbildung ist uns wichtig. Für die drei Neuen steht schon nach der ersten Woche fest: Wir halten gemeinsam die drei Jahre durch.

