Eilenburg

Das Eilenburger Bürgerhaus ist gut gefüllt, es sind viele Gäste gekommen. Manche stehen draußen an der frischen Luft, manche drinnen neben dem Eingang zum Saal an runden Tischen. Direkt nach dem Eingang werden die Personalien aufgenommen, danach die Tickets kontrolliert.

Mitarbeiter Axel Schlaimitz nimmt am Eingang die Personalien der Besucher auf. Quelle: Tobias Wagner

Vorfreude auf den Autor

Der Raum füllt sich schnell. Die Stühle, die in drei Blocks mit Blick auf die Bühne aufstellt sind, sind zum großen Teil besetzt. An die 100 Besucherinnen und Besucher sollen es sein. „Dafür, dass wir keine Werbung gemacht haben, dass die Situation so war, bin ich doch sehr zufrieden mit der Zuschaueranzahl“, sagt Heiko Leihe. Er ist Betriebsleiter der Kulturunternehmung Eilenburg, die für das Bürgerhaus verantwortlich ist.

Eine Besucherin erzählt, warum sie gekommen ist: „Wir haben die Wendezeit sehr nah miterlebt. Und wir sind neugierig. Wir haben das Buch noch nicht gelesen, sind aber gespannt auf den Vortrag. Und wenn er uns gefällt, dann kaufen wir das Buch.“

Absichtlich provozierendes Buch

Diestel (68) will bereits mit dem Titel seines Buches auffallen. „In der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämpfe ich für die Einheit“ heißt das Werk, in dem der Autor seine Begegnungen mit den letzten Polit-Akteuren der DDR schildert und sich kritisch mit der Frage auseinandersetzt, ob die deutsche Einheit auch drei Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung immer noch nicht erreicht ist.

Bodenständig und gewitzt

Auf die Bühne kommt Peter-Michael Diestel, letzter Innenminister der DDR und promovierter Anwalt, in einem weißen Hemd mit hochgestelltem Kragen. Seine Haare hat er zurückgekämmt, er trägt eine Brille. Auf seinem Tisch neben dem Mikrofon steht ein Glas. Rotwein? „Es ist Traubensaft, meine Damen und Herren.“

Peter-Michael Diestel bei der Autogrammstunde nach seiner Lesung. Quelle: Tobias Wagner

Diestel beginnt seine Lesung mit den Worten: „Ich war fünf Jahre Präsident von Rostock, habe überhaupt keine Ahnung von Fußball, aber das ist auch gar nicht nötig, denn die meisten Politiker haben auch keine Ahnung von Politik.“ Im Laufe der nächsten Stunde wird der ehemalige Innenminister häufig austeilen, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer für ihr Management der Bundeswehr, gegen Außenminister Heiko Maas für die russlandkritische Ausrichtung der deutschen Außenpolitik.

Breite Zustimmung bei der Hörerschaft

Trotz seiner oft zugespitzten und polarisierenden Aussagen erfährt der Autor in keiner Weise Ablehnung vom Publikum, ganz im Gegenteil. Immer wieder sieht man ein Lächeln der Zuhörer, zustimmendes Nicken oder auch Raunen, wenn Diestel von Versäumnissen in der Russland-Politik oder von der Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschen spricht. „Wir sind alles Deutsche, wir sprechen alle deutsch, aber wir sind Deutsche 1. und Deutsche 2. Grades“ ist nur einer seiner Sätze, und man hat das Gefühl, viele der Anwesenden freuen sich, dass der Redner vieles sonst Unausgesprochene ausspricht.

„Es hat mir gut gefallen. Er hat viele richtige Dinge angesprochen. Er ist auch in einer Position, in der er das tun kann. Als Anwalt kann ihm keiner was. Sonst kann man es sich nicht leisten, gegen die Mainstream-Meinung zu verstoßen“, äußert sich etwa einer der Zuhörer nach dem Vortrag.

Von Tobias Wagner