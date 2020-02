Eilenburg: Linksabbiegen bleibt verboten

Eilenburg

Bei der Einwohnerfragestunde im Eilenburger Stadtrat gab Rainer Flöter die Empfehlung, das Linksabbiegen von der Torgauer Straße in die Kleine Mauerstraße zu legalisieren. „Ich fahre dort mehrmals täglich lang und erlebe immer wieder, dass die Autofahrer hier ohnehin zum Bäcker abbiegen.“ Man könne also auch genauso gut das Schild entfernen.

Stadt hält am Schild fest

Das sieht man bei der Stadt anders. Diese ist, obwohl es sich bei der Torgauer Straße um eine Kreisstraße handelt, für die verkehrsrechtlichen Anordnungen und die Schilder zuständig. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos): „Für die aktuelle Beschilderung gibt es Gründe, denen eine vorherige Gefahrenbeurteilung der Vor-Ort-Situation vorausgegangen ist.“

Eingeschränkte Sicht und Staugefahr

Konkret handelt es sich dabei um die eingeschränkte Sicht in die Kleine Mauerstraße. Hinzu käme, dass der Gegenverkehr in der Torgauer Straße sehr hoch ist. Damit würde es bei einem Zulassen des Linksabbiegens regelmäßig Rückstau geben. Damit bleibt es beim Verbot. Wer dagegen verstößt, kann dafür allerdings nicht von der Stadt, sondern nur von der Polizei belangt werden. Ausschließlich sie, so betont Ralf Scheler, sei für den ordnungsgemäß fließenden Verkehr zuständig.

Von Ilka Fischer