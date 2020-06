Eilenburg: Mann empfängt Polizisten mit Schusswaffe in der Hand

Eilenburg

Bei einem Einsatz in der Rödgener Straße in Eilenburg mussten Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag einen Mann überwältigen. Gegen den 29 Jahre alten Deutschen wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Streit gemeldet

Wie die Polizei berichtete, wurde den Beamten zunächst ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann in einer Mietwohnung gemeldet. Als die Polizisten gegen 0.40 Uhr vor der Wohnungstür standen und klingelten, öffnete ein Mann. Der 29-Jährige habe dabei augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand gehalten und den Beamten zu verstehen gegeben, dass sie verschwinden sollen. Die Polizisten forderten den Mann mehrfach auf, die Waffe niederzulegen, was dieser jedoch nicht getan habe.

1,9 Promille Alkohol

Die Beamten hätten daraufhin zu einfacher körperlicher Gewalt gegriffen, teilte die Polizei weiter mit. Es sei ihnen gelungen, den Mann zu überwältigen, ihm die Waffe abzunehmen und ihm Handschellen anzulegen. Dabei habe der merklich alkoholisierte Mann erheblichen Widerstand geleistet. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass es sich bei der sichergestellten Schusswaffe um eine Schreckschusswaffe handelte. Einen Berechtigungsschein – ein sogenannter kleiner Waffenschein – zum Führen der Schreckschusswaffe konnte der 29-Jährige laut Polizei nicht vorweisen.

