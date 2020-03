Eilenburg: Mila und Karl sind am Schalttag geboren

Eilenburg

„Wir haben unserem Kind ewige Jugend geschenkt, in 80 Jahren ist Karl erst 20“, scherzt Linda Schöttge. Mit breitem Lächeln hält sie ihr neugeborenes Baby in den Armen. Es war eine große Überraschung im Eilenburger Krankenhaus, als der Storch am 29. Februar gleich zweimal vorbeiflog.

Die Geburt hat beinahe 24 Stunden gedauert

Karl Tino Schöttge kam um 21.20 Uhr wohlbehalten zur Welt. Er ist das erste Baby von Linda Schöttge und ihrem Lebensgefährten Tino Rinke. Die Geburt war ein Kraftakt und habe beinahe 24 Stunden gedauert, so Rinke. „Hauptsache Karlchen ist da“, sagt Dorle Friedrich über ihren ersten Urenkel beim Besuch im Krankenhaus.

Noch bevor der Junge das Licht der Welt erblickte, wurde Mila Böttcher geboren, vormittags um 10.45 Uhr. Auch für Mama Isabell Böttcher war es die erste Geburt, doch sie hatte Glück und konnte bereits nach fünf Stunden ein gesundes Mädchen in den Armen halten. „Das ist schon was Besonderes, wenn das Kind am 29. geboren wird“, findet Isabell Böttcher und schaut ihre Mila verliebt an, „Sie ist auch noch das erste Mädchen in der Familie“, sagt die 24-Jährige.

Wann wird in den nächsten Jahren Geburtstag gefeiert?

Beide Kinder sollen in Zukunft ihren Geburtstag am 1. März feiern, wenn nicht gerade Schaltjahr ist, haben sich beide Elternpaare überlegt.

„Im Durchschnitt werden hier im Jahr 330 Kinder entbunden, und in den letzten Schaltjahren seit 2008 gab es am 29. Februar jeweils ein Neugeborenes“, verrät Schwester Daniela Suckale. Es grenze daher fast an ein Wunder, dass 2020 im kleinen Eilenburger Krankenhaus gleich zwei Schaltjahr-Babys zur Welt gekommen sind.

Von Pauline Szyltowski