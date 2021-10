Eilenburg: Motorradfahrer bei Unfall auf B 107 schwer verletzt

Eilenburg

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 107 in Eilenburg wurde am Donnerstagnachmittag ein 20 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 13.20 Uhr war ein 78-jähriger Audi-Fahrer auf der Straße zwischen Eilenburg und Wöllnau unterwegs und wollte dann nach links in die Rödgener Landstraße einbiegen. Dabei habe er jedoch den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer nicht beachtet, berichtete die Polizei am Freitag.

Polizei ermittelt

Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 15 000 Euro. Gegen den Audi-Fahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

Von LVZ