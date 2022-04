Eilenburg: Mutter und Kind werden bei Unfall verletzt – B 87 ist gesperrt

Die Bundesstraße 87 ist nach einem Unfall zwischen Eilenburg und Doberschütz voll gesperrt. Am späten Nachmittag waren an der Kreuzung Paschwitz/Sprotta zwei Autos zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt, darunter eine Mutter mit Kind. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis zum frühen Abend an.