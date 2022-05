Eilenburg: Nach Brand in Gartenanlage laufen Ermittlungen

Eilenburg

Nach dem Brand in einer Gartenanlage in der Sydowstraße am Montagnachmittag geht die Polizei offenbar von Brandstiftung aus. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, konnte im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ein Tatverdächtiger (44) ermittelt werden. Die Kriminalaußenstelle Torgau hat Ermittlungen aufgenommen.

Ein Brandursachenermittler war gestern im Einsatz, um den Brandort genau zu untersuchen. Die Ursache des Brandes sei noch nicht geklärt. Wie am Montag berichtet, brannten eine Gartenlaube, ein Baumhaus sowie ein angrenzender Baumbestand bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Eilenburg kam mit mehreren Löschfahrzeugen zum Einsatz und bekämpfte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe, teilte die Polizei mit.

Von sg