Eilenburg

Beim Gang über die Baustelle der neuen Schulsporthalle Rinckart-Gymnasium erzählte Schulleiter Schulleiter Dieter Mannel dies eher nebenbei: „Mich hat ein Neuntklässler gefragt, ob er denn noch in der schönen neuen Turnhalle Sport machen könne.“

Nur für den Abi-Jahrgang wird es knapp

Schulleiter Dieter Mannel, Ines Mehnert, Baukoordinatorin im Landratsamt, Architekt Steffen Remler von LP Bauplanung Leipzig und Marcel Grube, Objektbetreuer Rinckart-Gymnasisum beim Landratsamt beim Bemustern der Fassadendämmung. Am ende steht fest: Es wird melisse-gelb und porzellanweiß gedämmt. Die farbigen Fassadentafeln nehmen dagegen die blau-gelben Stadtfarben auf. Quelle: Ilka Fischer

Er kann, da sind sich alle Beteiligten einig. Nur für den Abiturjahrgang könnte es knapp werden. „Wir liegen bei den Bauzeiten voll im Plan“, sagt Ines Mehnert, die es als Baukoordination im Landratsamt wissen muss. Bei dem Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und Stadt rüttelt derzeit nicht einmal Corona an dem Fertigstellungstermin im späten Frühjahr 2022. Die Zusammenarbeit mit den Firmen, die überwiegend aus der Region stammen, klappe. Die von Bau- und Haustechnik Bad Düben hingestellte Hülle ist inzwischen dicht. Damit geben sich hier nun Elektriker, Heizungsbauer, Klempner, Lüftungs- und Trockenbauer die noch nicht vorhandene Klinke in die Hand.

Danach kann der Sportboden drauf

Waldemar Jereweski von der Firma Matthias Weber aus Döbeln bereitet das Anbringen der Wärmedämmung vor. Quelle: Ilka Fischer

Dirk Löwe von der Eilenburger Firma Foth schneidet mit dem Trennschleifer die Lüftungskanäle zu. Quelle: Ilka Fischer

Waldemar Jereweski von der Döbelner Firma Matthais Weber packt an diesem trüben Novembertag mit einem Kollegen die Halle dick ein. In einer künftigen Umkleidekabine lässt Dirk Löwe beim Trennschleifen der Lüftungskanäle die Funken fliegen. In der großen Halle sehen Jens Ziemiecki und Kevin Müller von der Firma Lars Goldammer aus Schöna fast etwas verloren aus. Doch innerhalb von zwei Wochen, so betonen die beiden, seien die Wärmeleitbleche für die Fußbodenheizung in der Halle komplett verlegt und der Sportboden könne drauf.

Warum „restliche Kabel“ zu harmlos klingt

Michael Richter von Elektro Fink aus Weidenhain beim Verlegen von Stromkabeln. Quelle: Ilka Fischer

Im Eingangsbereich zieht Michael Richter im wahrsten Sinne des Wortes die Strippen. „Unsere Firma Elektro Fink aus Weidenhain ist zum bereits zum dritten Mal vor Ort. Erst haben wir in den Sozialräumen vor den Trockenbauern die Kabel verlegt, beim zweiten Mal waren wir in der Halle und haben dort unter anderem die Lampen an der Decke angebracht. Und jetzt ziehen wir eben die restlichen Kabel.“ Wobei „restliche Kabel“ fast zu harmlos klingt. Denn wie viele Kabel es sind, das lasse sich gar nicht so einfach benennen. Denn allein für die Brandmeldeanlage, so der Fachmann, seien es sechs oder sieben, für die Einbruchmeldeanlage über zehn und für die Datenkabel gar 40 Leitungen, die gezogen werden müssen.

Selbst die Kletterstangen brauchen Stromleitung

„Außerdem“, so Michael Richter, „brauchen in so einer Halle ja beispielsweise auch die Kletterstangen und die Basketballkörbe eine Leitung.“ Auf den fragenden Blick der Reporterin erklärt er: „Die Kletterstangen können bei Spielbetrieb an die Wand und nach oben gefahren werden. Die Basketballkörbe lassen sich dagegen nach unten klappen. Und dann sei ja auch noch der Trennvorhang, mit dem sich die Zwei-Felder-Halle in der Mitte teilen lässt.

Dass der Trennvorhang die insgesamt 22 mal 44 Meter große Halle genau hälftig teilen soll, dass lieber drei statt zwei Volleyballfelder auf dem Parkettboden aufgemalt werden sollen und welche Sprossenwände die Rinckart-Schüler künftig nach oben klettern, das konnten unsere Sportlehrer mit entscheiden, lobt Dieter Mannel. Die Schulkonferenz habe dagegen in Sachen Farbgestaltung bei Fliesen, Prallwand und Sportboden Mitspracherecht.

Eine Hallo ohne Luxus-Allüren

Doch an dem Prinzip, dass hier eine zwar funktionale Halle, aber ohne Luxusallüren gebaut wird, ändere das nichts. Denn auch so kostet diese wegen der zuletzt rasant gestiegenen Baupreise nun 3,5 Millionen. Landkreis und Stadt bleiben damit zu gleichen Teilen auf einer Million Euro Mehrkosten sitzen. Denn die 75-prozentige Förderung über das Programm „Brücken in die Zukunft“ wächst mit den Baupreisen leider nicht mit. „Da ist nichts zu machen“, bedauert Ines Mehnert.

Der Förderverein investiert kräftig

Doch den einen oder anderen „Luxus“ gibt es dennoch. Unter anderem mittels Sponsorenläufen und Spendeneinwerbung hat der Förderverein des Rinckart-Gymnasiums seit drei Jahren für dieses Projekt Geld gesammelt. Ein mittlerer fünfstelliger Betrag kann damit nun in eine Spielstands-Anzeigetafel, aber auch in eine Akustikwand mit einem Schallschutz, der über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus geht, fließen. Ines Mehnert freut sich darüber. „Solche Größenordnungen sind schon etwas Besonderes, aber sie machen Sinn.“

Profitieren werden davon natürlich in erster Linie die 700 Rinckart-Schüler. Da ihnen auch weiterhin die alte Ein-Feld-Halle zur Verfügung steht, haben sie dann ordentlich Platz.

Die Großen der 10. bis 12. Klassen müssen damit auch nicht mehr in die Mehrzweckhalle in der Belian-Straße zum Sportunterricht ausweichen.

Eine Halle für die ganze Stadt

Doch Dieter Mannel betont auch: Natürlich werden alle Eilenburger profitieren. Die Halle steht auch für den Vereinssport zur Verfügung. Dass die Rinckarts die Eilenburger immer mit im Blick haben, das wird übrigens an einem ganz anderen Detail deutlich. Wie das Schulgebäude wird nun auch die Sporthalle teilweise eine Farbgebung in den blaugelben Stadtfarben bekommen. So haben es die Mitglieder der Schulkonferenz, zu denen Lehrer, Eltern und Schüler gehören, bereits entschieden.

Von Ilka Fischer