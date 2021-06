Eilenburg: Neuer Planetenwanderweg ist eröffnet

Eilenburg

Zu Fuß durchs Sonnensystem. Geht nicht? Doch, in Eilenburg ist das möglich und dies auf unterhaltsame und informative Weise. 13 neu gestaltete Schilder säumen die 2,8 Kilometer lange Strecke vom Startpunkt an der Pionierbrücke durch die Muldeaue bis zum Bobritzer Damm. Im Maßstab 1:2,1 Milliarden sind so mit jedem Schritt 1,5 Millionen Kilometer im Universum zu erleben. Am Dienstagvormittag wurde der Weg offiziell entlang seiner ursprünglichen Route wiedereröffnet.

Grüne Tafeln mussten weichen

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) und das Stadt-Maskottchen Heinz Elmann stehen an diesem sonnigen Juni-Vormittag an einer noch verdeckten Tafel nahe des Tierparks. Ein Ruck, Beifall – und schon ist der Blick frei auf die Sonne. „Wir können jetzt hier eine ganz neue Qualität anbieten“, freut sich Scheler. Noch vor Wochen stand an dieser Stelle eine grüne, verwitterte, beschmierte und deshalb kaum noch lesbare Tafel mit einigen wenigen Informationen. Und jetzt? Zwei Metallstangen halten eine in dunkel, attraktiv gehaltene Tafel mit zahlreichen interessanten Daten, Fakten und Grafiken zum Zentrum des Sonnensystems. Am rechten Rand hebt sich eine von der Thallwitzerin Annett Kitsche Airbrush-verzierte Halbkugel als Modell ab. 13 dieser Tafeln gibt es jetzt auf der Erlebnisroute, die vor allem Kindern Spannendes rund um das Weltall vermitteln.

Der neu gestaltete Planetenwanderweg ist in Eilenburg eingeweiht worden – hier der Mars. Quelle: Kathrin Kabelitz

Die Sonne ist erst der Anfang. Merkur, Venus, Erde, Mars folgen unter anderem auf den ersten Metern entlang des Mühlgrabens. Angelehnt an den Merksatz zur Reihenfolge der ehemals neun Planeten des Sonnensystems: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten“, bei dem die Anfangsbuchstaben für Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto stehen.

Der neu gestaltete Planetenwanderweg ist in Eilenburg eingeweiht worden – hier die Tafel zur Erde. Quelle: Kathrin Kabelitz

Altair-Verein erarbeitet die Texte

Hans Naumann gehört zu den ersten, die sich auf die Strecke begeben. Der 69-Jährige ist Mitglied des Altair-Vereins, der maßgeblich an der inhaltlichen Gestaltung der Tafeln beteiligt war. „Wir haben die Texte zur Überarbeitung bekommen“, sagt der Eilenburger Sternengucker. Beteiligt waren noch einige mehr. Ein Leipziger Grafikbüro hatte in Zusammenarbeit mit der Stadt das Konzept entworfen. Praktisch umgesetzt wurde dies dann von den Eilenburger Firmen Henschel Druck & Werbung, Annette Kuschel und Metallbau Wolf. Nägel und Schrauben sucht man an der verschweißten und mit einem Graffiti-Schutz überzogenen Konstruktion vergeblich. „Wir wollten das unkaputtbar haben“, so Stefan Henschel.

Der neu gestaltete Planetenwanderweg ist in Eilenburg eingeweiht worden. Quelle: Kathrin Kabelitz

Geld vom Sächsischen Mitmachfonds

Um die Erneuerung der Tafeln möglich zu machen, hatte sich die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr mit einem Projekt beim Sächsischen Mitmachfonds beworben und ein Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro gewonnen. Außerdem ist der Wanderweg Bestandteil eines Förderprojektes, bei dem es um die Wege-Infrastruktur im Bereich des Naturparks Dübener Heide geht. Elf Gemeinden sind vertreten, federführend ist dabei Laußig. „Insgesamt werden jetzt nach und nach 140 Info-Tafeln aufgestellt“, so Kreiswegewart Uwe Laslo.

Digitale Führung bald möglich

Mit der Wiedereröffnung des Planetenwanderwegs hat die Stadt Eilenburg eine weitere touristische Attraktion zu bieten, die vor allem für Familien mit Kindern interessant ist. In den nächsten Wochen, so Kathleen Schaaf von der Stadtverwaltung, werde die Tour auch noch digital erlebbar. Dann geht es per App entlang der Planeten – alle Infos gibt es aufs Ohr.

Diese Aktionen hält der Sommerkalender bereit Vom Kindertag bis zum Sommeranfang hält der Eilenburger Sommerkalender jeden Tag eine Aktion bereit. Das ist noch geplant bis 20. Juni: 2. Juni – Kostenloser Schnupperkurs in der Musikschule Fröhlich, Anmeldung ganztägig unter Telefon 0163 1766826. 3. Juni – Rabattaktion und Sommerüberraschung, Schuhhaus Eilenburg. 4. Juni – Über den Sinn von Sonnenschutz, Schönheitsboutique Anke Neubauer. 5. Juni – Entenrennen auf dem Mühlgraben mit Auslosung, ab 10 Uhr, Live-Übertragung auf www.eilenburg.de. 6. Juni – Kinder-Geocaching-Tour – Schatzsuche durch das Eilenburger Stadtgebiet, individuell ganztägig. 7. Juni – Für den Kauf einer Flasche Rotling von Heinrich Basten im Tabakshop Luft gibt es eine Gewürz-Tube dazu. 8. Juni – Kinder bis 10 Jahre können sich von 10 bis 18 Uhr kostenlos in der Bibliothek anmelden und bekommen ein Willkommensgeschenk. 9. Juni – Kantorin Lena Ruddies lädt 18.30 Uhr zu einer Mini-Orgelführung mit Hörerlebnis in die St.-Marien-Kirche ein. 10. Juni – Gutschein für jede Online-Bestellung bei Starcke Klamotten. Ivette Stacrke www.facebook.com/StarckeEilenburg. 11. Juni – Kurioser „Feiertag“ – Tag des deutschen Schokoladenkuchens von 14 bis 17 Uhr im Wohlfühl-Café. Jeder Gast, der ein Stück Schoko-Kuchen kauft, bekommt einen Kaffee gratis dazu. 12. Juni – Tag der offenen Gartentür von 10 bis 17 Uhr in verschiedenen Gärten. www.gartenfluesterin.de. 13. Juni – Kräutertag auf dem Burgberg – Führungen durch den Kräutergarten plus Verköstigung, 10 bis 14 Uhr. 14. Juni – Kuscheliges für die Nacht – Rabattaktion für Nachtwäsche, 9.30 bis 18 Uhr. Wäschefräulein, Torgauer Straße 44. 15. Juni – Augenoptik Glas feiert 60-jähriges Geschäftsjubiläum, in der Woche vom 14. bis 19. Juni gibt es 25 Prozent Rabatt auf jede vorrätige Sonnenbrille und Brillenfassung. 16. Juni – Rabattaktion bei Orthopädie-Technik Neubert, Goethestraße 6, Fußscan und Auswertung, 9 bis 16 Uhr. 17. Juni – 10 Prozent auf den Eilenburg-Kalender 2022 bei Henschel Druck & Werbung, Bergstraße 78, 9 bis 16 Uhr. 18. Juni – Digitale Führung durch die Weltkleinstadt Eilenburg, 10 bis 18 Uhr. twitter.com/tvgebtgveb# 19. Juni – Sportliches Mitmachprogramm des SV Lok Eilenburg, Abteilung Ski. Mit Skilanglauf-Grundausbildung auf Skatern, Skiabfahrt oder Sommerrodeln an der kleinen Mattenschanze, Eilenburger Pistengott an der neuen Skibar oder Nordic Walking-Genussrunde. Ab 16 Uhr. 20. Juni – Saxonia Opera – Konzert per Online-Übertragung. www.eilenburg.de, ab 10 Uhr.

Eingesprochen werden die Texte von einem Mitstreiter des Laientheaters und Maskottchen Elmanns Frau.

Von Kathrin Kabelitz