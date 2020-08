Eilenburg: Neues Wasserwerk mit pfiffigem Schutz vor Flut

Eilenburg

Gerade bei dieser sommerlichen Hitze ist diese Selbstverständlichkeit purer Luxus: Der Wasserhahn wird aufgedreht und das Wasser fließt – egal ob zum Trinken, Waschen oder Kochen.

Ein Neubau ist etwas ganz Besonderes

Mit Hochdruck wird derzeit an den Absetzbecken des neuen Wasserwerkes in Wedelwitz gearbeitet. Quelle: Ilka Fischer

Anzeige

Damit das so bleibt, dafür investiert der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, der auch noch Wasserwerke in Bad Düben, Wurzen, Beucha und Kühren hat, im Eilenburger Ortsteil Wedelwitz derzeit knapp neun Millionen Euro in ein neues Wasserwerk. Der Bau, der im vorigen Jahr begann, und wegen der Brutzeit der Vögel immer nur von August bis Februar des Folgejahres, möglich ist, erstreckt sich über vier Jahre. Geschäftsführerin Ramona Seifert ordnet das Ganze ein: „Ein neues Wasserwerk nicht nur zu sanieren, sondern komplett neu zu bauen, das ist was ganz Besonderes und passiert einem maximal einmal im Leben.“

Weitere LVZ+ Artikel

Wedelwitz und die Rolle rückwärts

Aus zwölf Brunnen der Muldeaue kommen in Wedelwitz rund 2000 Kubikmeter oder umgerechnet zwei Millionen Liter täglich an, die dann bei allen Eilenburgern (ohne Kospa-Pressen) und einem Großteil der Jesewitzer aus dem Hahn fließen.

Der Wasserbezug aus Wedelwitz hat eine lange Tradition. Denn das erste kommunale Wasserwerk haben die Eilenburger hier schon 1897 errichtet. Erst fast 100 Jahre später, konkret 1983, ging der Backsteinbau, der durch den heutigen schlichten Zweckbau ersetzt wurde, außer Betrieb. Nun folgt sozusagen die Rolle rückwärts.

Altwerk wird Leitwarte

Denn das ruinöse Backstein-Altwerk, ohne dessen vom Denkmalschutz geforderten Erhalt es keine Baugenehmigung gegeben hätte, wird in das neue Wasserwerk integriert. Es beherbergt bereits Roh- und Spülwasserbehälter, zudem finden hier im Obergeschoss die Leitwarte und ein Sozialraum ihren Platz. Die gesamte Filtertechnik kommt dagegen in das Neu-Werk, das ab Ende 2020 unmittelbar daneben errichtet wird. Bereits erkennbar sind davor bereits die Konturen der zwei Absetzbecken. Nicht weit davon entsteht zudem der neue Reinwasserbehälter.

Daniel Jahn, technischer Leiter beim Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, schaut in diesen Monaten oft auf der Baustelle in Wedelwitz vorbei. Quelle: Ilka Fischer

„Der Reinwasserbehälter“, so verweist der technische Leiter Daniel Jahn auf eine wichtige Neuerung, „wird weitaus größer als der bisherige sein.“ Mit einem Volumen von zweimal 1000 Kubikmetern reicht er, um im Havariefall den Wasserbedarf eines Tages zu decken.

Vorsorge auch in Sachen Hochwasser

Doch dass es erst gar nicht so weit kommt, dafür sorgen die Wasserwerker auch vor. Beispiel Hochwasser: Sämtliche Technik wird so weit oben eingebaut, dass ihr selbst ein um einen Meter erhöhter Wasserspiegel gegenüber 2002 nichts anhaben kann. Und für das Notstromaggregat haben sich die Planer und der Verband etwas Besonderes einfallen lassen: Es kann auf einer Hebebühne nach oben befördert werden.

Zweieinhalb Jahre liegt das Bauende derzeit noch entfernt. In der bis Februar 2021 laufenden zweiten Bauphase sollen jetzt erst einmal das Altwerk fertig saniert, die Absetzbecken fertig gestellt und der Bau des Reinwasserbehälters begonnen werden. Auch die weiteren Bauetappen sind festgelegt. Am Schluss steht 2023 der Abriss des heutigen schlichten Zweckbaus Wasserwerk und damit auch fest: Die Rolle rückwärts, zurück ins alte Werk, das wird es in Wedelwitz nicht noch einmal geben.

Von Ilka Fischer