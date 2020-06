Eilenburg: Noch läuft das Kirchenleben auf Sparflamme

Eilenburg

Das Eilenburger Kirchenleben läuft auch in der nächsten Zeit nur auf Sparflamme, das kündigt Inez Laaser, eine der drei Vorsitzenden im Gemeindekirchenrat der 1000 Mitglieder zählenden Eilenburger Rinckart-Gemeinde an.

Gesundheit geht vor

„Wir sind da einfach nach wie vor sehr vorsichtig“, fasst sie das Ganze zusammen und verweist auf die gehäuft auftretenden Infektionen im Zusammenhang mit Kirchen wie die in Hanau, Düsseldorf oder zuletzt in Vorpommern.

Anzeige

Dennoch gibt es bereits in Kleingruppen wieder Aktivitäten im Mehrgenerationenhaus Arche, wo zudem auch die Vorbereitungen für die zwei einwöchigen Sommercamps in Schildau im August laufen. Gottesdienste werden seit Ende April sowohl in der Nikolai- als auch in der Marienkirche wieder abgehalten, allerdings mit Einschränkungen und mit vielen Sicherheitsmaßnahmen. Aufgrund ihrer Größe sei es aber machbar, so Inez Laaser, sowohl in der Marien- als auch in der Nikolaikirche die Sicherheitsabstände einzuhalten. Grüne Punkte auf den Sitzbänken helfen da bei der Orientierung. Zudem seien die Desinfektion der Hände und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben.

Weitere LVZ+ Artikel

Gesprächskreise und Chorproben finden nicht statt

Auch die Jugendlichen, die 2021 konfirmiert werden, haben wieder Unterricht. Während der Flötenkreis schon wieder proben darf, Piano und Orgel während der Gottesdienste gespielt werden können, bleiben die Bläser und der Gesang derzeit komplett außen vor. Lediglich für die Pfarrerin beziehungsweise Kantorin, die weit vor den Kirchenbesuchern stehen, gebe es bei den Gottesdiensten eine Ausnahme. Wann sich das ändert, der Kirchenchor wieder proben darf, sich zudem Gesprächs- und Spielekreise wieder treffen können, stehe derzeit in den Sternen. Doch die Gesundheit gehe nun mal vor.

Weiter gehen zudem die (Vorbereitungs-)Arbeiten für die Reparatur der Laterne an der Nikolaikirche. Wie Gemeindekirchenrat Matthias Danzmann informierte, wird die umfassende Reparatur, die rund eine Viertelmillion Euro kostet, am 20. Juli beginnen und Ende September abgeschlossen sein.

Von Ilka Fischer