Eilenburg

Die Mädchen und Jungen der Heinzelmännchen-Kita wundern sich: Bei dem Kunstwerk Erbsenschütte auf dem Eilenburger Burgberg gibt es ja gar keine Erbsen zu entdecken. Doch bis sich das Rätsel lösen lässt, dauert es ein bisschen. Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) bedankt sich nämlich bei der Eröffnung zunächst beim Stadtrat für das Ja zum Kunstobjekt, bei der Firma Frank Heller für das Fundament und natürlich auch beim Künstler Michael Stapf. Und damit das Erbsenschütten dann auch wie bei den richtigen Heinzelmännchen klingt, singen die Kids zudem noch ihre Hymne von den heimlich wirkenden Heinzelmännchen, die ganz still und leise helfen und von den Kindern, die im Gegensatz dazu gern und viel Radau machen. Ganz leise geht es dann natürlich auch beim eigentlichen Erbsenschütten nicht zu.

Erbsen und Heinzelmännchen verstecken sich

Die Platte darf dazu erstmals betreten werden. Rschrschhh… klingt es da plötzlich unter den Füßen, was die fünfjährige Amalia mit „oh, da habe ich mich aber erschrocken“ kommentiert. Denn die Platte wird von dem Gewicht der Kinder in Bewegung gesetzt und lässt unterirdisch und damit nicht sicht-, dafür aber hörbar Erbsen kullern. Doch nicht nur die Erbsen, auch die Heinzelmännchen verstecken sich. Lediglich drei Mützen lassen sich auf der Platte erkennen. Der Künstler erläutert: „Die Heinzelmännchen zeigen sich ja niemandem, deshalb werden sie auch nur durch ihre Mützen symbolisiert.“

Wenn man der Sage glauben darf, sprangen die Heinzelmännchen einst wie Erbsen auf den Fußboden der Eilenburg hinab. Wie sich das anhört, lässt sich nun vor Ort erleben.

Der Trick mit den Erbsen

Dann wippen die Kinder auf der anderen Seite: Rschrschhh … – macht es erneut. Und es kullert auf der anderen Seite. Doch ob das Erbsen sind? Michael Stapf gibt freimütig zu, dass da etwas getrickst wird. „Statt Erbsen kullern hier 427 ganz normale Glasmurmeln, die es in jedem Spielzeuggeschäft zu kaufen gibt.“ Die würden nicht nur die Feuchtigkeit besser aushalten, sondern sie machten eben auch einfach die besseren Geräusche.

Insgesamt rund 35 000 Euro, so ist am Rande von Steffen Vogt vom Fachbereich Bau und Stadtentwicklung zu erfahren, hat die Stadt in dieses Kunstobjekt inklusive Planung und Fundamente investiert, ein Großteil davon Fördermittel. Auf dem Burgberg hat sich damit in den vergangenen Jahren mit dem Umbau des alten Gefängnisses zur Pension Heinzelberge, mit dem neu angelegten Kräutergarten, dem Lauschobjekt, der Relieftafel mit der alten Burganlage, aber auch mit dem vom Burgverein sanierten Torhaus einiges getan.

Wunsch nach Café bleibt

„Wenn jetzt noch das alte Amtshaus ein Café werden würde“, … sinnieren zwei zufällige Besucherinnen. Charme hätte dies durchaus. Von dort ließen sich die Kinder trefflich beobachten, so auch die sechsjährige Hanna aus München, die mit Schwesterchen Laura gerade bei der Oma in Eilenburg Urlaub macht. Sie hat sichtlich Spaß an dem wippenden Kunstwerk. „Hier kann ich mit der Laura rumhopsen und viel Krach machen“, erklärt sie. Doch wie viel Belastung hält die Wippe eigentlich aus? Diese Frage beantwortet der Künstler mit einer Gegenfrage: „Wie viele Kinder passen denn drauf?“ Er ist überzeugt, dass das solide gebaute thematische Spielobjekt lange Bestand haben wird.

Und sie sprangen hinab – wie Erbsen

Es verbindet Schlossareal und Kräutergarten und markiert den Ursprungsort der Heinzelmännchensage. Ein Textteil davon ist typografisch gestaltet. Und wenn die wippenden Kinder mal Pause machen, lässt sich Folgendes lesen: „Das kleine Volk auf der Eilenburg wollte einmal Hochzeit machen und zog daher in der Nacht durch das Schlüsselloch und die Fensterritzen in den Saal und es sprang hinab auf den Fußboden, wie Erbsen.“

Von Ilka Fischer