Eilenburg: Nun ohne Termin in Bibliothek und Museum

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Terminbuchung für den Roten Hirsch entfällt

Ab sofort sind wieder spontane Besuche der im Roten Hirsch in Eilenburg befindlichen Stadtbibliothek, Stadtmuseum und Tourist-Information möglich. Dank der niedrigen Coronazahlen dürfen Kulturstätten neue Lockerungen umsetzen. Vorausgesetzt, dass es so bleibt, entfällt ab sofort in allen Einrichtungen der Torgauer Straße 40 – Stadtbibliothek, Stadtmuseum und Tourist-Information – die Terminpflicht. Dies bedeutet, Besucher können diese Einrichtungen innerhalb der Öffnungszeiten wieder spontan besuchen, allerdings ist der Zutritt dennoch leicht eingeschränkt, damit der nötige Mindestabstand eingehalten werden kann. Auch die üblichen Hygienemaßnahmen und das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Gebäude sind weiterhin obligatorisch, wird informiert.

Kontakt: Stadtbibliothek: 03423 652220 | bibliothek@eilenburg.de; Stadtmuseum: 03423 652222 | museum@eilenburg.de; Tourist-Information: 03423 652226 | tourismus@eilenburg.de

Authausener Schule hat nun einen Wandelgang

Der Wandelgang an der Authausener Grundschule ist fertig. Er zieht sich als verglaste Stahlkonstruktion an etwa zwei Dritteln des Gebäudes entlang und verbindet mehrere Eingänge ins Haus. Somit können die Schülerinnen und Schüler die kommunale Einrichtung sicherer und vor allem wetterunabhängig verlassen. Die Maßnahme wurde zu 75 Prozent mit Mitteln aus dem VWV-Investprogramm gefördert.

Die Authausener Grundschule hat jetzt einen neuen Wandelgang. Quelle: Heike Nyari

Seit Jahren war der Wandelgang im Gespräch, wegen komplizierter Bau- und Sicherheitsauflagen wurde er aber immer wieder verschoben. Auch beim Baubeschluss im August im Gemeinderat war er wegen seiner Verglasung nicht ganz unumstritten. Zudem ging so ein Teil des Schulhofes verloren.

MDV-Mobil hält in Eilenburg

Das MDV-Infomobil macht am Dienstag, dem 6. Juli, von 14 bis 18 Uhr Halt auf dem Marktplatz in Eilenburg. Vor Ort können sich Interessierte über die Tarife und Verbindungen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund informieren. Auch Ausflugstipps für den Sommer halten die Mobilitätsberaterinnen für Interessenten bereit.

Vor allem an Eltern richtet sich dieses Angebot, um sich über die Schülertickets und Azubi-Tickets ab dem kommenden Schuljahr beraten zu lassen. Zu beachten ist jedoch, dass eine Beratung nur mit einer Mund-Nase-Maske erfolgen kann.

Neue Schilder für den Burgberg

Der Eilenburger Burgberg soll bis Mitte Juli eine neue touristische Beschilderung erhalten. Die Tafeln seien bereits ausgewählt, derzeit würde noch der Inhalt erstellt, so OBM Ralf Scheler zur Einwohnerversammlung auf dem Berg. Erst vor einigen Tagen wurde der neu beschilderte Planetenwanderweg eröffnet. 13 Tafeln säumen die 2,8 Kilometer lange Strecke von der Pionierbrücke durch die Muldeaue bis zum Bobritzer Damm. Geplant ist, die Tour auch digital erlebbar zu machen. Dann geht es per App entlang der Planeten – alle Infos gibt es aufs Ohr.

Böhmische (B)Engel beim Kurkonzert

Bad Dübens Kurkonzerte starten wieder an der Obermühle. Am Sonntag geht es um 14 Uhr los. Protagonisten sind diesmal „Die Böhmischen (B)Engel“ – eine kleine, aber feine Blasmusikbesetzung aus der Musikstadt Markneukirchen, die sich der böhmischen und mährischen Musik in der Tradition von Ernst Mosch verschrieben hat. Gemeinsam zelebrieren die sechs jungen Musiker schwungvolle Polkas, gefühlvolle Walzer und schmissige Märsche und geben den Kompositionen einen eigenen, unverwechselbaren Klang. Dass Blasmusik vor allem auch ein Ausdruck von Gefühlen und Emotionen ist, merkt man bei den Böhmischen (B)Engeln sofort. Jeder einzelne Titel werde mit feuriger Leidenschaft vorgetragen und lebe von einer immensen spielerischen Intensität, die von der Liebe zur Musik zeuge, heißt es in der Ankündigung.

Alle sechs Eilenburger Ortsteile treten an

Eilenburg schickt seine sechs Ortsteile Kospa, Zschettgau, Pressen, Behlitz, Hainichen und Wedelwitz komplett in den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Darüber freut sich vor allem auch Ortsvorsteherin Roswitha Feustel, die darüber bei dem am Dienstag erstmals wieder öffentlich tagenden Ortschaftsrat im Zschettgauer Begegnungszentrum informierte. Die Ortsteile, die in den vergangenen Jahren regelmäßig kleinere dreistellige Prämien gewonnen hatten, können in diesem Jahr zudem von einer kostenfrei angebotenen Dorfwerkstatt profitieren. „Dafür“, so warb sie, „gibt es professionelle Unterstützung mit externem Fachwissen und dem Blick von außen.“ Für die sechs Ortsteile findet die Dorfwerkstatt am Dienstag, dem 27. Juli, ab 19 Uhr im Begegnungszentrum Zschettgau statt. „Es wäre toll“, so Roswitha Feustel, „wenn dann recht viele Einwohner aller Ortsteile mitdiskutieren und ihre Ideen einbringen.“

Wanderführer bilden sich in der Dübener Heide weiter

Der Deutsche Wanderverband bietet deutschlandweit regelmäßig Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Kürzlich war die Burgkemnitzer Heimatstube zum Austragungsort auserkoren worden und so reisten Seminarteilnehmer aus allen Himmelsrichtungen in die Dübener Heide. Unterstützung erfuhr die ganztägige Schulung durch den ortsansässigen Burgkemitzer Heimat- und Naturverein sowie vom Verein Dübener Heide.

Udo Reiss aus Tornau, Heike Nyari aus Schnaditz, Cornelia Maiwald aus Eilenburg und Thomas Hust aus Laußig im Burgkemnitzer Schlosspark. Quelle: LVZ

Aus der Region Eilenburg/Bad Düben nahmen Cornelia Maiwald, Leiterin der Eilenburger Grundschule Karl-Neumann, Gästeführerin Heike Nyari aus Schnaditz, Waldranger Udo Reiss aus Tornau und Naturpark-Mitarbeiter Thomas Hust aus Laußig teil. Coronabedingt fanden der theoretische Unterricht wie auch der praktische Teil mit dem Referenten Stefan Österle aus Stuttgart im Freien statt, auf dem kommunalen Außengelände der Heimatstube, im benachbarten Schlosspark sowie im Arboretum.

Hauptaugenmerk der Veranstaltung lag bei den Themen Wandern mit Kindern, beim „Konzept Draußenschule“ und Lernen im Grünen. Was kann man alles mit Naturmaterialien gestalten? Wie schätze ich die Höhe eines Baumes ein? Wie geht man mit einem Kompass um? Wie komme ich im Wald zur Ruhe, um Kraft zu tanken? Diese und viele andere Fragen wurden erläutert und diskutiert und gleich vor Ort ausprobiert. Und auch Erinnerungen wurden teilweise wach: Wer kennt es noch aus Kindertagen, als Blumen und Gräser zu Kränzen gebunden wurden?

Von lvz