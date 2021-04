Eilenburg Ost: Rund ums Hochhaus soll einiges passieren

Eilenburg

Städtebauförderung hat in Eilenburg seit 1992 einen guten Ruf. Ohne sie würde der Burgberg eventuell noch immer rutschen, stünden etliche leer gezogene Wohnblocks als Bauruinen in Eilenburg-Ost, gäbe es nicht so viel Grün am Nordring. Nachdem die LVZ bereits das Stadtzentrum samt Berg näher beleuchtet hat, geht es dieses Mal um das Stadtteilzentrum Ost.

Außerdem gibt es einen kurzen Rückblick über die drei bereits abgeschlossenen Sanierungsgebiete Altstadtkern (mit Burgberg) sowie die beiden Stadtumbaugebiete 4 (Innenstadt) und 5 (Ost). Die LVZ sprach dazu mit Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski und Sachbearbeiterin Romy Warburg.

Stadtteilzentrum Ost – 2012 bis 2026

Das Stadtteilzentrum Ost wurde 2012 unter dem Programmnamen „Stadtumbau-Aufwertung“ begonnen und 2020 in das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ übergeleitet. Nach einer 2018 erfolgten Erweiterung des Gebietes umfasst der Gesamtbereich jetzt 93 Hektar. Bis 2020 waren 3,5 Millionen Euro Städtebaufördermittel (Bund, Land und Stadt übernehmen dabei je ein Drittel) genehmigt, mit dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ kamen nun 885 000 Euro hinzu, wobei die Stadt aber mit einer Aufstockung des Umfangs rechnen kann.

Jugendclub und Grundschule profitierten

Fördermittel flossen bisher in die Bauwerksabdichtung und Herstellung der Außenanlagen des Jugendclubs Just und in die Grundschule Sebastian Kneipp (Heizungsumstellung, Maßnahmen im Schulgarten). Der Landkreis Nordsachsen profitierte zudem von einem Zuschuss in Höhe von 880 000 Euro für die Gestaltung der Außenanlagen am Gymnasium.

Pläne reichen bis 2026

Welche Maßnahmen noch bis 2026 geplant sind, weiß Bauamtsleiter Philipp Zakrzewski. Schon recht konkret sind in dem Programm, das noch die Handschrift seiner Vorgängerin Petra Zimmermann trägt, vor allem Vorhaben rund um das Hochhaus. Dazu gehören:

- Gestaltung der Freifläche am Hochhaus/Torgauer Landstraße. Hier sollen 2021/2022 Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt werden. Zudem erfährt der Kinderspielplatz eine Aufwertung.

- Ausbau des Gehweges Hochhausstraße und Errichtung eines Parkplatzes. Dieser soll aber frühestens in Angriff genommen werden, wenn der Landkreis zumindest den Rohbau der Turnhalle am Gymnasium vollendet hat.

Noch fernere Zukunftsmusik sind:

- Erneuerung/Herstellung von Spielplätzen am Gabelweg sowie am künftigen Eigenheimstandort Am Regenbogen

- Aufwertung von Bereichen wie der Dobritzmark und an den Garagenkomplexen

- Umbau des Wasserturms ECW zur touristischen Nutzung

- Sanierung Ziegelstraße 2 (ehemaliges Verwaltungsgebäude ECW)

- verschiedene private Baumaßnahmen

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Programme in Eilenburg bereits abgeschlossen

Auch wenn naturgemäß am meisten interessiert, wo es künftig Veränderungen gibt. Sich noch mal in Erinnerung zu rufen, was bereits geschafft worden ist, kann ebenfalls spannend sein. Und da gibt es mit drei abgeschlossenen Programmen der Städtebauförderung in Eilenburg einiges aufzuzählen.

Sanierungsgebiet Altstadtkern: 1991 – 2017

Größe: 26,5 Hektar, Bereich: Altstadtkern und Burgberg

Städtebaufördermittel : 17, 6 Millionen Euro (je ein Drittel Bund, Land und Stadt)

Wichtigste Projekte (mitunter nur Kofinanzierung): Hangsicherung Burgberg, Wiederbelebung des ehemaligen Gefängnisses als Heinzelberge, Neugestaltung des Marktplatzes, Sanierung Rathaus, Turmhaube St. Nikolai, Nikolaiplatz 4 (Rinckart-Gemeinde), Neuordnung des nördlichen Quartiers der Altstadt samt grünem Ring, Kauf der Museumsräume im Roten Hirsch, Kreisverkehr Leipziger Straße

Stadtumbaugebiet 4: 2002 - 2016

Größe: 80,6 Hektar, Bereich: Innenstadt und Teilbereich Berg

Städtebaufördermittel: 2,5 Millionen Euro

Wichtigste Projekte: Erwerb eines Grundstücks Marienstraße für Straßenausbau in diesem Bereich, Sicherung der Dächer Nikolaikirche, Abriss von zehn Wohngebäuden, Balkone Rollenstraße/Kleine Mauerstraße, Leipziger Straße, Sanierung Wallstraße 7 bis 9

Stadtumbaugebiet 5: 2002 - 2014

Größe: 61,5 Hektar, Bereich: Ost

Städtebaufördermittel: 3 Millionen Euro

Wichtigste Projekte: Begegnungszentrum Windmühlenstraße 12a, Abbruch Kita Puschkinstraße 30, Spielplatz Torgauer Landstraße, Abriss von Wohnblöcken in der (ehemaligen) Bachstraße, in der Beethovenstraße und Ostbahnhofstraße.

Von Ilka Fischer