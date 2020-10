Eilenburg Ost wird bunt

Eilenburg

Herbstferien – jede Menge Zeit, um sich kreativ auszutoben! Am besten geht das momentan im Kinder- und Jugendtreff JuST in Eilenburg. Denn dort wird diese Woche mit Graffiti gesprayt.

Corona-Folgen für Ferienprogramm

Wegen Corona wurde das Programm in der ersten Ferienwoche komplett abgesagt. Auch in dieser Woche kann nur der Graffiti-Workshop stattfinden. Nichts desto trotz waren am Montag fünf Kinder zwischen 10 und 15 Jahren mit Begeisterung dabei.

Anzeige

Angeleitet wurden sie von dem Leipziger Graffiti-Künstler Benjamin Sprunk alias „xin1“. „Die Kinder sprayen heute alle das erste Mal. Es läuft aber echt super“, erzählt er. Bereits Montagmittag ist die eine Wand der Garage vor dem JuST komplett bunt. Sprunk hat die Form vorgegeben, die Jugendlichen haben diese anschließend mit Farbe gefüllt. An der Rückseite der Garage wurde zuerst ein bisschen herumprobiert. Wie nah darf man mit der Spraydose an die Wand? Wie sieht die Farbe an der Wand aus? All das wurde getestet, bevor es an das richtige Kunstwerk ging. Ziel ist es, sowohl die Garage als auch einen Container mit bunten Farben zu besprühen. Das Motto lautet „Herbstfeeling“ – am Ende sollen auch noch Blätter dazukommen.

Sicher sprayen trotz Corona

Bereits im August wurde die Mauer gegenüber vom Bürgerhaus Eilenburg bei einem Graffiti-Workshop verschönert. „Die Resonanz war so super, da haben wir uns entschieden das nochmal zu machen“, erzählt Benjamin Hoffmann, Vorsitzender des Vereins more than subculture.

„Viele Eltern haben Angst wegen Corona“, meint er. Ron Bräunig vom JuST entgegnet: „Wir sind an der frischen Luft und die Kinder tragen beim Sprayen sowieso Masken.“

Die Kinder und Jugendlichen füllen die Flächen mit Farbe. Quelle: privat

Der Workshop wird am Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Es gibt immer noch freie Plätze. Alle Kinder und Jugendlichen sind also eingeladen, spontan dazu zustoßen und sich eine Spraydose zu schnappen. Gesprayt wird zwischen 10 und 15 Uhr vor dem Jugendtreff JuST in der Windmühlenstraße 12a. Das Projekt wird von der Initiative Partnerschaft für Demokratie gefördert.

Von Yvonne Schmidt