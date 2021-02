Eilenburg: Polizei beendet Party im Jugendclub

Eilenburg

Über eine Party in einem Jugendclub wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag die Polizei in Eilenburg informiert. Um kurz nach 1 Uhr stellten die Beamten mehrere Personen fest, die feierten. Die Party wurde daraufhin beendet und es wurden Anzeigen wegen der Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung gefertigt, informierte am Montag die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

In einer Woche insgesamt 414 Verstöße

In der vergangenen Woche wurden laut Polizei im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Leipzig bei Kontrollen insgesamt 414 Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung festgestellt.

Von lvz