Eilenburg

Am Silvestermorgen, gegen 9 Uhr, ging auf dem Polizeirevier Eilenburg die Information ein, dass ein Mensch scheinbar in hilfloser Lage an der Muldebrücke im Wasser treibt. Durch drei Beamte wurde umgehend gehandelt. Vor Ort bestätigte sich der Hinweis und die Polizisten begaben sich sofort ins Wasser, um eine Frau zu retten, die offensichtlich feststeckte. Nach eigenen Angaben wollte sie sich das Leben nehmen.

Die unterkühlte 49-Jährige wurde durch die Beamten erstversorgt und im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst nach einem Kleidungswechsel fortsetzen.

Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, können Sie sich an die Telefonseelsorge in Deutschland unter den Nummern (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder im akuten Fall an einen Notarzt wenden.

Von lvz