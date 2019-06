Eilenburg

Am Montag beginnen die Arbeiten an einer neuen Trinkwasserleitung in der Puschkinstraße im Bereich zwischen Ziegelstraße und Uferstraße. Der Versorgungsverband hat die Schulz-Bau GmbH beauftragt, in diesem Bereich eine neue Hauptleitung zu bauen. „Damit“, so informierte der Projektleiter des Versorgungsverbandes Uwe Wiesner, „sollen die Kosten für Instandhaltung und Wasserverluste auf den dort vorhandenen, teils parallel verlaufenden Haupt- und Versorgungsleitungen gesenkt werden.“ Ein erster Abschnitt zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Gabelweg sei bereits 2017 realisiert worden.

Puschkinstraße wird abschnittsweise gesperrt

Wie Uwe Wiesner weiter informierte, muss während der Rohrleitungsarbeiten die Puschkinstraße abschnittsweise gesperrt werden. Die Zufahrten zur Schwimmhalle, zur Lossastraße, zur Kültzschauer Straße und zum VW-Autohaus sind während der Leitungsbauarbeiten aber möglich. Erforderliche Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Nach Abschluss der Leitungsbauarbeiten, voraussichtlich Ende Juli, wird im Auftrag der Stadt Eilenburg die Asphaltdecke der Fahrbahn abgefräst und erneuert.

Während der Asphaltarbeiten ist dann für kurze Zeit keine Zufahrt durch Kraftfahrzeuge möglich. Die Termine werden mit dem örtlich ansässigen Gewerbe und dem Schwimmhallenbetrieb abgestimmt.

Ab August geht es grabenlos weiter

Voraussichtlich ab August werden dann die Bauarbeiten im Bereich zwischen Uferstraße und Gabelweg fortgesetzt. In diesem Bereich kommt das überwiegend grabenlose Berstverfahren zum Einsatz, bei dem nur punktuell Baugruben erforderlich sind, die Straßenbeläge und Grünflächen werden im Anschluss dem Bestand entsprechend wiederhergestellt.

Während der Bauausführung werden die zeitweisen Sperrungen fortlaufend an den Platzbedarf der Bauarbeiten angepasst, so dass die Einschränkungen für Bewohner und Gewerbetreibende gering bleiben.

Der Abschluss sämtlicher Bauarbeiten ist für Mitte September geplant. Aktuelle Informationen zu Verkehrseinschränkungen und Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung werden vor Ort ausgehangen und auf der Internetseite des Verbandes www.v-e-w.de bekannt gegeben.

Von Ilka Fischer