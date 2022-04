Eilenburg: Radfahrer (82) wird bei Unfall schwer verletzt

Eilenburg

Bei einem Unfall in der Ziegelstraße am Montag Nachmittag gegen 15.45 Uhr wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fahrerin (32) eines Opel vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf die Ziegelstraße in stadteinwärtige Richtung abbiegen.

Dabei missbeachtete sie die Vorfahrt eines auf dem Radweg stadtauswärts fahrenden Radfahrers (82). Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Gegen die Opel-Fahrerin wird nun wegen einer fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von sg