Eilenburg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eilenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Eilenburg wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Gegen 5 Uhr war ein 41 Jahre alter Autofahrer mit einem Citroën-Transporter auf der Rinckartstraße in nördliche Richtung unterwegs und wollte dann an der Kreuzung nach links auf die Leipziger Straße abbiegen. Dabei habe der Transporter-Fahrer bei ausgeschalteter Ampelanlage die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet, der auf der Leipziger Straße fuhr, teilte die Polizei mit. Der Transporter erfasste den 63-Jährigen, der daraufhin stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Polizei ermittelt

Gegen den Citroën-Fahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter. An dem Fahrrad und am Transporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von LVZ