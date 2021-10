Eilenburg: Räuberischer Diebstahl im Einkaufsmarkt

Eilenburg

Wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls, wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich nun ein 17-Jähriger in Eilenburg verantworten. Der Jugendliche wurde am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, in einem Einkaufsmarkt als mutmaßlicher Ladendieb ertappt und hatte dann Mitarbeiterinnen des Marktes angegriffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Kunde greift ein

Der 17-jährige Deutsche sei an der Kasse auf den vermeintlichen Diebstahl angesprochen worden, berichtete die Polizei weiter. Er habe daraufhin versucht zu flüchten und die Mitarbeiterinnen attackiert. Ein Kunde griff jedoch ein und konnte weitere Auseinandersetzungen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten verhindern.

Schlagstock und zwei Messer

Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes sei bei dem Angriff leicht verletzt worden, so die Polizei. Bei der Prüfung des mitgeführten Rucksacks des 17-Jährigen hätten die Beamten dann das Diebesgut sowie einen Schlagstock und zwei Messer gefunden. Zudem wurde in der Bauchtasche des Jugendlichen Cannabis in geringen Mengen festgestellt.

Durch die Bereitschaftsstaatsanwältin wurde die vorläufige Festnahme des 17-Jährigen angeordnet.

Von LVZ