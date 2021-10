Eilenburg: Reiche Ernte für neuen Birnenbrand

Eilenburg

Ein Aufruf des Tourismus- und Gewerbevereins Eilenburg genügte – und schon waren die Birnenliebhaber da. Teils im strömenden Regen sammelten Mitglieder des Eilenburger Tourismus- und Gewerbevereins #TGVeb bei Pressen mit der „Köstlichen aus Charneux“ und der „Conference“ zwei leckere Birnensorten der Region. Das Ergebnis ist wahrlich gewichtig – über 1000 Kilogramm Früchte wurden vom Baum geschüttelt. Christian Paul vom gleichnamigen Eilenburger Fahrrad-Geschäft machte sich mit seinem voll beladenen Transporter auf den Weg in eine Brennerei nach Brandenburg.

Erlös für einen guten Zweck

Dort werden die Birnen zu Birnenbrand. Der Erlös vom Verkauf des hochprozentigen Getränkes ist für Projekte des Vereins gedacht. Beim hoffentlich stattfindenden Weihnachtsmarkt, in der Touristinformation und in verschiedenen Läden der Stadt soll der Birnenbrand zu haben sein. Im letzten Jahr war das Ergebnis der ersten Sammelaktion – damals wurden 540 Kilogramm Gute Luise verarbeitet – innerhalb weniger Tage praktisch ausverkauft. Derzeit wird an einem Etikett für den neuen Birnenbrand gearbeitet. Derweil reifen die Birnen in der Brennerei nach.

Birnenbrand „Köstliche Konferenz“ von internationaler Herkunft

Die „Conference“-Birne wurde 1895 in England als Züchtung vorgestellt, die „Köstliche von Charneux“ ist eine alte Birnensorte, die um 1800 in Charneux, heute in der belgischen Provinz Lüttich, entdeckt wurde. So erklärt sich auch gleich der köstliche Name des diesjährigen Brandes vom #TGVeb, er wird „HeinzelTropfen Köstliche Konferenz“ lauten. „Wir freuen uns, dass solche, jetzt fast schon traditionellen, regionalen Kreisläufe entstehen. Die Nutzung von alten regionalen Obstsorten liegt uns sehr am Herzen und die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen ist wichtig, damit so etwas nachhaltig entstehen kann und weiter getragen wird, freut sich Birgit Rabe vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen. In diesem Jahr hatte der „Zuckergehalt der Früchte sehr spät den Reifegrad erreicht, um zum Brennen geeignet zu sein, das macht auch die Ernteplanung nicht so ganz einfach, da man hier nur kurzfristig agieren kann.“

Die Erfahrung der Sammel-Premiere im vergangenen Jahr haben sich die Eilenburger zunutze gemacht. „Wir waren dieses Jahr zur Ernte viel besser ausgestattet, wir als #TGVeb haben für die Aktion Obstpflücker zur Verfügung gestellt und LPV die Schüttelstange“, sagt Christan Paul, Vorstand im #TGVeb. In ein paar Wochen wird sich dann zeigen, wie der zweite Birnenbrand aus der Region Eilenburg tatsächlich schmeckt.

Von LVZ