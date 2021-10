Eilenburg: Rollstuhlfahrerin beraubt – offenbar kein Einzelfall

Eilenburg

Das dreiste Vorgehen gegen eine Rollstuhlfahrerin in Eilenburg beschäftigt weiter die Ermittlungsbehörden. Wie berichtet, hatte am 2. Oktober ein unbekannter, jugendlicher Radfahrer in der Unterführung nahe der Einkaufsmärkte Kaufland/Toom in Eilenburg-Ost einer 64 Jahre alten Frau, die mit ihrem E-Rollstuhl unterwegs war, die Handtasche entrissen. Er entnahm Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich, ließ die Tasche samt Geldbörse zurück und flüchtete. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die keiner medizinischen Versorgung bedurften.

Es gab bereits ähnliche Fälle

Wie die Polizeidirektion Leipzig jetzt auf Anfrage der LVZ mitteilte, laufen die Ermittlungen zu dem Fall noch, weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden. Auch eine konkrete Personenbeschreibung gäbe es nicht. Allerdings, so Polizeisprecher Chris Graupner, habe es in den vergangenen Wochen mehrere Straftaten dieser Art im Osten der Muldestadt gegeben. In allen ähnlichen Fällen seien die Opfer ältere Frauen gewesen, die zumeist in irgendeiner Form gehbehindert waren. Ihnen wurde die Tasche oder die Geldbörse entrissen, entwendet wurde entweder die ganze Geldbörse oder Bargeld daraus.

Personenbeschreibung bisher nur vage

In diesem Zusammenhang wiederum sei leider nur eine sehr vage Personenbeschreibung des oder der Tatverdächtigen bekannt. Demnach habe in mehreren Fällen ein junger Mann agiert, Alter: um die 20 Jahre, schlanke Gestalt, circa 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare. Zumeist sei er mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Wer Hinweise zu einer der Taten oder eine beobachtet habe, könne sich jederzeit bei der Polizei in Eilenburg melden.

Geldbörsen nicht in den Einkaufswagen legen

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor allem ältere Menschen davor, ihre Taschen, Geldbörsen und ähnliches lose in den Korb ihrer Gehhilfe oder ihres Fahrrades zu legen. „Das Portemonnaie sollte nah am Körper getragen werden, in der Innentasche der Jacke. Wenn möglich, keine dunklen abseitigen Wege nehmen und wenn möglich, in Begleitung.“ Hinweise wie diese, so der Sprecher, sollen keinesfalls für Panik sorgen, vielmehr wolle die Polizei die Bevölkerung für dieses Problem sensibilisieren. Dies betreffe nicht nur die Stadt Eilenburg, sondern sei als allgemeiner Tipp zu sehen. Auch jüngere Menschen seien neben eigener Obacht angehalten, ältere Bekannte oder Verwandte zu bitten, Vorsicht walten zu lassen.

Warnung vor Schockanrufen hat offenbar Erfolg

Erst vor wenigen Tagen hatte die Eilenburger Polizei offensiv vor Trick-Betrügern gewarnt, die in der Eilenburger und Bad Dübener Region mit zwei unterschiedlichen Handlungsweisen versucht hatten, an das Geld vor allem älterer Menschen zu kommen. Zum einen schockten sie mit Anrufen, bei denen sie von nahen Verwandten berichteten, die in schwere Unfälle verwickelt seien und nun „freigekauft“ werden müssten.

In Eilenburg war ein Pärchen unterwegs, das in der Nähe von Banken gezielt Ältere ansprach, um angeblich zwei Euro zu wechseln. Bei der Suche nach Kleingeld gaben die Betrüger vor, helfen zu wollen und zogen dabei unbemerkt Geldscheine aus der Börse der hilfsbereiten Opfer. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen. Zumindest seien seitdem keine vergleichbaren Fälle mehr aufgetreten, so Thomas Jahn, Leiter des Kriminaldienstes.

Von ka