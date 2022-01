Eilenburg

Die Stadt Eilenburg setzt auf beruhigten Verkehr. Künftig wird deshalb in der Gustav-Raute-Straße dauerhaft Tempo 30 gelten. Wie die Stadt jetzt mitteilte, soll mit dieser Maßnahme für diesen Straßenbereich, der direkt an der Dr.-Belian-Grundschule vorbeiführt, eine höhere Sicherheit für die Schüler erreicht werden. „Auf Wunsch von Eltern, Lehrern, Erziehern und der ansässigen Anwohner hat die Stadt Eilenburg dort die Umsetzung geprüft und wird diese Regelung einführen. Grund dafür ist, dass die Verkehrssituation in der Gustav-Raute-Straße an einigen Stellen unübersichtlich ist und den Kindern das sichere Überqueren der Straße erschwert“, heißt es in einer Mitteilung. Vorangegangene Geschwindigkeitskontrollen hätten nicht den gewünschten Erfolg erzielt.

Parkverbot in der Lilienstraße soll bleiben

Auch in der Lilienstraße auf dem Berg wird die Verkehrsregelung optimiert. Aufgrund enger und unübersichtlicher Verhältnisse im Kurvenbereich der Straße wurde im vergangenen Jahr auf östlicher Seite der Lilienstraße ein Parkverbot getestet. Da dieses zu mehr Übersichtlichkeit und damit Sicherheit beigetragen habe, werde an dem Parkverbot festgehalten und es in eine dauerhafte Anordnung umgesetzt.

Der Bereich Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung kontrolliert mit Geschwindigkeitsüberwachung regelmäßig verschiedene Straßenzüge. Die Ergebnisse der Kontrollen werden quartalsweise im Amtsblatt sowie auf www.eilenburg.de veröffentlicht.

Von LVZ