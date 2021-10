Eilenburg

Dem Stadtwald Eilenburg geht es, wie anderen Wälder auch, nicht gut, aber wir können was tun. So lässt sich die Botschaft von Mario Kralisch, Revierleiter beim Staatsbetrieb Sachsenforst, im jüngsten Stadtausschuss zu einem Satz zusammenfassen.

Große Pflanzaktion am Sonnabend

Gelegenheit dafür ist für alle Eilenburger bereits am Sonnabend, wenn auf insgesamt 2,2 Hektar im Bürgergarten möglichst viele der hierfür vorgesehenen rund 9000 Bäume und Sträucher gepflanzt werden sollen. Insgesamt geht es aber sogar um 25 000 Bäume und Sträucher.

Sie sollen in dem 283 Hektar großen Stadtwald heranwachsen, die der Revierförster Mario Kralisch vom Forstbezirk Taura betreut und die sich schon seit Generationen im Eigentum der Stadt befinden.

Wo sich der Stadtwald befindet

Die vier größten Flächen des Eilenburger Stadtwaldes: Nummer 1. Lübbisch (zusammen mit Splitterflächen in und um Eilenburg wie beispielsweise die an der Kiesgrube – insgesamt 64 Hektar), 2. bewaldete Teilbereiche des Bürgergartens (sechs Hektar), 3. Stadtwald Battaune (165 Hektar) und 4. Witrow-Berg bei Paschwitz (50 Hektar). Quelle: Sachsenforst/Grafik: stepmap/lvz

Der Großteil der Waldfläche (165 Hektar) befindet sich dabei aber nördlich und östlich von Doberschütz bei Battaune im Naturpark Dübener Heide. Etwa 70 Hektar Erholungswald liegen direkt in und um Eilenburg in der Muldeaue (neben dem Lübbisch gehören unter anderem auch Flächen an der Kiesgrube sowie eben die sechs Hektar im Bürgergarten dazu). Zudem wachsen nördlich von Paschwitz (Witrow-Berg) auf knapp 50 Hektar weitere Eilenburger Bäume.

Im jüngsten Stadtausschuss erklärte Mario Kralisch, warum ein Wiederbewaldungsprojekt im Stadtwald bei Battaune, aber eben auch im Bürgergarten notwendig ist. Danach müssten nach dem Sturm Frederike im Januar 2018 und den sich anschließenden Jahren mit großer Dürre und extremen Temperaturen inzwischen 15 Prozent als Blöße beziehungsweise als Fläche mit stark gelichteten Baumbeständen bezeichnet werden. „Wir haben insbesondere bei Fichte und Lärche fast einen Totalausfall.“

Nachhaltig sieht anders aus

Anders ausgedrückt: Von 2018 bis 2020 mussten 7500 Festmeter Schadholz aus dem Stadtwald abtransportiert werden. Bei einer planmäßigen nachhaltigen Bewirtschaftung hätten in diesem Zeitraum aber maximal 3000 Festmeter entnommen werden sollen.

Auch deshalb habe er vor gut einem Jahr Kontakt mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald aufgenommen. Diese vermittelte eine Spende von 50 000 Euro des US-amerikanischen Mischkonzerns Procter & Gamble, der in Deutschland unter anderem mit Produkten der Marken Pampers, Ariel oder Gillette gutes Geld verdient und nun auf seiner Website verkündet, „mit verantwortungsvollem Handeln vorangehen“ zu wollen.

16 Baum- und Straucharten ausgewählt

Damit können nun zunächst sechs Hektar Wald wieder aufgeforstet werden. Für die Eilenburger besonders interessant sind die zwei Flächen im Bürgergarten, die von der Spende profitieren.

„Für das Aufforsten eines Hektars inklusive dreijähriger Pflege gehen wir von Kosten in Höhe von etwa 11 000 Euro aus“, rechnete Mario Kralisch vor. Obwohl die Stadt 14 000 Euro für den Zaun übernimmt, reicht das Geld damit nicht ganz, um die 25 000 meist zweijährigen und zwischen 50 und 80 Zentimeter großen Bäume in 16 Arten, darunter vor allem Eichen, Kastanien, Douglasien, Ulmen sowie Wildobst, in die Erde zu bringen.

Hilfe möglichst vieler Eilenburger gefragt

Diese Asphaltstraße im Bildhintergrund, von der sich Ausblicke auf die Muldebrücke bieten, soll am Sonnabend zum Parken genutzt werden. Quelle: Ilka Fischer

„Wir brauchen da die Hilfe möglichst vieler Eilenburger“, so die klare Ansage. Jeder von den Eilenburgern gepflanzter Baum hilft. Umso größer das Engagement, umso mehr Geld bleibt für das Kaufen weiterer Bäume übrig. Bedarf, so ließ Mario Kralisch keinen Zweifel, besteht. Und es gibt auch erste Pläne für 2022: Dann will der amerikanische Konzern erneut 15 000 Bäume spendieren, zudem laufe derzeit noch eine Spendenaktion des Sächsischen Beamtenbundes. Angestrebt wird, dass dann noch einmal fünf, möglichst sogar sechs, Hektar wieder aufgeforstet werden.

Breite Zustimmung bei Stadträten

Bei den Stadträten stieß das Vorhaben auf breite Zustimmung. So fragte Uwe Hofmann (CDU) gleich nach, ob es nicht auch Aktionen mit Schulklassen geben könnte. Mario Kralisch, der am Sonnabend auch auf das Mithelfen vieler Kinder hofft, verwies in Sachen Schulklassen aber auf eine effektivere Form. Da das Pflanzen unter Aufsicht geschehen müsse, halte er für diese eine Steckaktion gesammelter Eichen für sinnvoller. „So was habe wir sogar schon mal auf dem Witrowberg in Paschwitz gemacht.“

Spendenaktion angeregt

Der Gedanke von Steffi Schober (CDU), dass man auch in Eilenburg eine Spendenaktion starten könnte, sei eine Sache so Kralisch, „die der Stadtrat sehr gern initiieren könne“.

Eilenburger, die am Sonnabend mitpflanzen wollen, fahren durch die Mulde-Unterführung in Verlängerung der Friedrich-Ebert-Straße. Dort kann dann entlang der Asphaltstraße geparkt werden. Quelle: Grafik: Sachsenforst

Doch wer das Thema Klimaschutz für sich schon 2021 und ganz praktisch angehen will, sollte sich am Sonnabend um 10 Uhr im Bürgergarten (Treffpunkt ist nach der Unterführung in Verlängerung der Friedrich-Ebert-Straße) möglichst mit einem Spaten einfinden. 9000 Bäumchen und Sträucher warten auf Pflanzhelfer.

Von Ilka Fischer