Eilenburg: Scharfe Debatte um Wäscherei Wagner im Stadtrat

Eilenburg

Im Eilenburger Bürgerhaus am Montag gegen 17.30 Uhr hätte man das Gras wachsen hören können. Denn alle warteten gespannt auf die Reaktion von Cornelia Wagner.

Ein großzügiges Angebot

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) hatte zuvor gerade in Abstimmung mit allen Fraktionsvorsitzenden der Wäschereiinhaberin noch einmal die Hand ausgestreckt und folgendes Angebot gemacht: Um den Zweck des Bürgerentscheids, Erhalt einer Dienstleistung im Zentrum der Stadt, zu entsprechen, bekomme sie noch einmal persönlich (und nicht nur über den Anwalt) das Angebot einer unkündbaren Dauermiete zum bisherigen Mietpreis von 1,65 Euro je Quadratmeter für den jetzigen Standort bis zum kompletten Ende ihrer eigenen Geschäftstätigkeit. Und er formulierte auch: „Sagen Sie Ja, dann finden wir eine Lösung in Sachen Bürgerentscheid.“

Cornelia Wagner beharrt auf dem Bürgerentscheid

Die 65-jährige Cornelie Wagner, die an diesem Tag keinerlei Begleitung im Stadtrat hatte, rang sichtlich mit sich. Doch dann sagte sie: „Sie haben die Antwort von Ihrem Landrat. Bitte halten Sie sich dran.“

Dieser hatte zuvor das Nein des Stadtrates zum Bürgerentscheid kassiert, so dass die knapp 13 000 wahlberechtigten Eilenburger nun am 5. Dezember an die Wahlurnen gerufen werden. Sie haben dann die Frage zu beantworten: „Sind Sie dafür, dass die Große Kreisstadt Eilenburg das Grundstück Nordring 14 in Eilenburg, auf dem sich der Betrieb der Wäscherei und Textilpflege Wagner befindet, an die Betriebsinhaberin Frau Wagner zum Verkehrswert verkauft, um die Dienstleistung zu erhalten?“

Entsetzen, Enttäuschung und Wut

Dass der Bürgerentscheid kommt, stieß insbesondere Hans Poltersdorf (CDU) sauer auf: „Ich habe mich viele Jahre für den Erhalt der Wäscherei stark gemacht. Dass Sie die Miete mit open End nicht annehmen, entsetzt mich und enttäuscht mich maßlos.“ Und er schleuderte der Wäschereiinhaberin entgegen: „Ich bedauere jede Minute, die ich mich für Sie engagiert habe.“

Christiane Prochnow (Die Linke) gab zu, dass der Stadtrat im Dezember 2020 „vorsätzlich und bewusst“ die formal notwendige Zustimmung zum Bürgerentscheid verwehrt habe, „weil wir aus unserem Kenntnisstand heraus so handeln mussten“.

CDU-Stadtrat sieht Missbrauch des Bürgerentscheids

Ralf Scheler bedauerte, dass der Anwalt von Frau Wagner leider wisse, dass es „kein Ausschlusskriterium sei, wenn ein Bürgerentscheid nicht dem Allgemeinwohl dient“. Auf dieses hatte auch Max Seehaus (Freie Wähler/Freigeister) hingewiesen. „Wir können doch nicht für eine Sache stimmen, die der Öffentlichkeit nicht zum Vorteil gereicht.“ Auch dieses Mal enthielt er sich der Stimme. Während alle anderen Stadträte der Argumentation von Stadt-Justitiar André Becht folgten. Der hatte klargestellt: „Der Bürgerentscheid ist rechtmäßig“ und das müsse man, wenn auch zähneknirschend, akzeptieren.

Warum die Stadträte einen „Missbrauch des Bürgerentscheids sehen“, wie es Hans Poltersdorf ausdrückte, erklärt sich auch aus dem Statement, dass der Oberbürgermeister vorab verlesen hatte.

Das Statement des Oberbürgermeisters

Darin heißt es, dass sich Verwaltung und Stadtgremien seit vielen Jahren mit der Angelegenheit befassen. „Jeder wusste, und so auch Frau Wagner, dass das Stadtentwicklungsziel den Abriss der alten Bausubstanz vorsah.“ Die Stadt hatte das Areal 2006 zur Vollendung des Grüngürtels für 140 000 Euro von einer Erbengemeinschaft gekauft. „Damals“, so Scheler, „hätte aber auch Frau Wagner selbst die Immobilie erwerben können.“

Zur Befriedung der Angelegenheit hätte die Stadt dennoch Jahre später das Grundstück an Frau Wagner verkauft. „Da Frau Wagner das Objekt zum sogenannten Kleingeldpreis erwerben wollte“, sei es aber nicht dazu gekommen.

Ralf Scheler führte zudem aus, dass Frau Wagner auch aktuell nur einen durchschnittlichen Mietpreis von 1,65 Euro je Quadratmeter zahle. Obwohl dies unter wirtschaftlichen und wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten kritisch zu sehen sei, hätten die Stadt und die Räte an diesem starken Zugeständnis an Frau Wagner bis heute festgehalten.

Hintergrund Bürgerentscheid Zum Bürgerentscheid am 5. Dezember werden rund 13 000 Eilenburger an die Wahlurnen gerufen. Ein Verlierer steht schon vor dem Wahltag fest. Die dabei entstehenden Kosten in Höhe von etwa 12 000 Euro trägt der Eilenburger Steuerzahler. Stimmt die Mehrheit mit Nein, bleibt es bei der derzeitigen Beschlusslage und der ausgesprochenen Kündigung zum 30. Juni 2020, die bisher allerdings noch nicht durchgesetzt wurde. Eine Räumungsklage seitens der Stadt wurde beim Amtsgericht Eilenburg eingereicht, aber dort noch nicht abschließend entschieden. Erfolgreich ist der Bürgerentscheid dagegen, wenn die Mehrheit und mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten, also rund 3250 Bürger für den Verkauf an Cornelia Wagner stimmen. Stimmt die Mehrheit mit Ja, aber es sind weniger als 3250 Ja-Stimmen, dann hat der Stadtrat erneut zu entscheiden. Übrigens selbst bei einem erfolgreichen Bürgerentscheid ist noch längst nicht alles klar. Denn schon im Dezember 2020 hatte Cornelia Wagner gegenüber der LVZ formuliert: „Ob ich das Grundstück kaufe, kann ich natürlich erst sagen, wenn ich den Preis kenne.“ Und über den dürften sich auf jeden Fall wieder Gerichte streiten.

Zusätzlich habe es für eine Umsiedlung des Betriebes durch die Stadt mehrere Immobilienangebote gegeben, welche von Frau Wagner konsequent abgelehnt worden seien.

Eigentliches Ziel ist Billigerwerb eines Filet-Grundstücks

Sein Fazit: „Aus meiner Sicht geht es schon lange nicht mehr um den Erhalt einer Dienstleistung im Zentrum der Stadt, sondern um den Billigerwerb eines 800 Quadratmeter großen Grundstückes in bester Innenstadtlage.“ Und dieser solle nun durch einen Bürgerentscheid erzwungen werden.

Vertrauensmann hätte gütliche Einigung begrüßt

Jörg Petersohn, der als Vertrauensmann in Sachen Bürgerentscheid fungiert und diesen maßgeblich mit vorangetrieben hat, hält sich bei einer Anfrage der LVZ sehr zurück, sagt aber dennoch: „Ich hätte einer gütlichen Einigung in letzter Minute nicht im Wege gestanden. Mit dieser wäre der Erhalt der Dienstleistung sicher gewesen.“

Linke-Stadträtin: Werben für ein Nein

Christiane Prochnow hatte in der Stadtratssitzung zuletzt noch auf einen anderen Aspekt hingewiesen: So ein Prozedere wäre bei einem Privaten ein Unding. „Ich kenne keinen Rechtsanspruch des Mieters auf Erwerb des Grundstücks, in dem er Mieter ist.“ Sie habe daher kein Verständnis dafür, dass „man für so was einen Bürgerentscheid machen kann“. Auch sie sieht nun aber nur einen Weg: Für ein Nein beim Bürgerentscheid werben.

