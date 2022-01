Eilenburg: Schon wieder Brandstiftung in der Fischeraue

Eilenburg

Nach einem Feuer in Eilenburg ermittelt die Polizei. Unbekannte waren im Gebiet An der Fischeraue in eine verschlossene Garage eingebrochen. Dort zündeten sie am Samstag gegen 9 Uhr etwa einen Quadratmeter Unrat an. Infolge des Feuers entstand Sachschaden auf dem Fußboden und an der Seitenwand der Garage, informiert die Polizei. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Garagen verhindern. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Problembereich Fischeraue

Der Garagenkomplex in der Fischeraue ist schon länger Problemviertel für die Stadt Eilenburg. Tore von Garagen stehen sperrangelweit offen, aus anderen quillt der Müll. Die kostenintensive Entsorgung liegt dann bei der Stadt. Ende 2018 brannten zwei der Garagen aus; in einer befanden sich ein alter Trabi und weiterer Unrat. Das war nicht das letzte Feuer. Vor allem im hinteren, vom Fischerweg abgelegenen Bereich wird der Zustand des Areals immer schlimmer.

Einen Garagenbrand hatte es auch im Juni 2019 in Eilenburg in der Fischeraue gegeben. Quelle: Wolfgang Sens

Stadt kennt das Problem

Der Stadtverwaltung Eilenburg als Eigentümerin der Fläche ist das Problem bekannt. „Das ist ein echter Problembereich“, hatte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) bereits Anfang 2019 eingeräumt. Die Stadt sei seit vielen Jahren bemüht, die Garagen schrittweise abzureißen. Dieses Ziel verfolge man auch weiter, aber es gehe eben nur, soweit es auch die Haushaltslage zulasse, hatte er damals erklärt.

Der Eilenburger Flächennutzungsplan sieht für die Fischeraue mittel- und langfristig die Umnutzung als Park- und Erholungsfläche vor. Das Areal wird zudem als Ausgleichsfläche für neue Wohnbebauung benötigt. Sozusagen als städtisches Öko-Konto, wenn Flächen versiegelt werden.

Weiterer Feuerwehreinsatz

Samstagmittag rückte die Eilenburger Feuerwehr wegen einer unklaren Rauchentwicklung zur Gartenanlage Groitzscher Aue aus. Ein Bürger hatte in der Laube ein Feuer zur Essenszubereitung gemacht. Handlungsbedarf bestand nicht.

Von lvz