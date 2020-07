Eilenburg: So lief das Abitur in Zeiten von Corona

Eilenburg

„Wir wollten auch einfach Normalität. Wir wollten uns nicht fühlen wie … na wie Corona halt“, sagt Leon Lippe entschieden. Und deswegen wurde der Abiball des Martin-Rinckart-Gymnasiums in diesem Abschlussjahr auf unbestimmte Zeit verschoben. „Wir hoffen zwar auf September, müssen aber natürlich abwarten, wie sich die Verordnungen entwickeln“, sagt der Kurssprecher.

Aufregende Zeiten und ein aufregendes Kapitel, das zu Ende geht. Für die 70 Abiturienten hieß es ab März: Abiturvorbereitung im Homeschooling. Kann das funktionieren? Es hat funktioniert.

Anzeige

„Das Martin-Rinckart-Gymnasium war vorbildlich im Lehrplan“

„Als die Schulen geschlossen wurden, waren wir mit dem Stoff schon durch. Das bedeutet, im Homeschooling mussten wir nur noch die Prüfungen vorbereiten und keinen neuen Stoff lernen“, erzählt Leon. „Da war die Schule ganz vorbildlich im Lehrplan.“ Und auch ansonsten ist Leon sehr zufrieden damit, wie das Martin-Rinckart-Gymnasium mit der besonderen Situation umgegangen ist. „Als die Schulen zumachen mussten, wurden wir noch ein letztes Mal ins Gymnasium gebeten, um die Prüfungsbelehrung durchzuführen. Dort wurden uns auch noch Tipps für die Prüfungen mitgegeben.“

Weitere LVZ+ Artikel

Leon hat neue Regeln an den Jahrgang weitergegeben

Und dann ging es ans Lernen, Verstehen, Wiederholen. Leon Lippe stand während dieser Zeit in engem Kontakt mit Schulleiter Dieter Mannel. „Jedes Mal, wenn es eine neue Verordnung oder eine neue Regel gab, hat mich der Schulleiter informiert und ich konnte die Information sofort an den Jahrgang weitergeben.“ Und soweit er es von seinen Mitschülern mitbekommen hatte, war jeder bemüht, das Beste aus dieser Situation herauszuholen. „Die meisten sind einfach zu Hause geblieben, andere haben die Gelegenheit genutzt und sich noch einen kleinen Job nebenher gesucht, um etwas dazu zu verdienen.“

Hygienetechnisch top organisiert

Vor den Prüfungen gab es für die Abiturienten noch die Möglichkeit, eine Konsultation der Lehrer in Anspruch zu nehmen, letzte Fragen und Zweifel auszuräumen. Und dann standen die Schriftlichen an. „Die Schule war für die Erfüllung der Hygienebestimmungen top organisiert. An jedem Eingang, an jeder Tür standen Desinfektionsspender“, erzählt Leon. Anders als in den vorigen Jahren lagen die Prüfungsmappen schon auf den Tischen – natürlich mit einem Abstand von mindestens anderthalb Metern und in mehreren Räumen, um die Anzahl pro Zimmer zu senken. In den Gängen herrschte Maskenpflicht, am Tisch durfte der Mund-und-Nasenschutz abgenommen werden. „Und ab dem Punkt war an den Prüfungen gar nichts mehr besonders“, erzählt der 19-Jährige und zuckt mit den Schultern.

Schulleitung und Lehrer: Prüfungszeit so normal wie möglich gestalten

Auch von der Organisation der mündlichen Prüfungen war Leon begeistert. „Die Termine wurden rechtzeitig vorher bekannt gegeben, damit sich jeder auf das Zeitmanagement einstellen konnte.“ Die drei prüfenden Lehrer saßen in der Prüfung am hinteren Ende des Raumes, jeweils mit ausreichend Abstand zueinander. Der Prüfling stand vorne an der Tafel. Und die Stimmung der Abiturienten war bis zum Schluss solide: „So richtig Angst, wegen Corona das Abitur nicht zu schaffen, hatte eigentlich niemand“, schätzt Leon ein. „Dafür haben sich Schulleitung und Lehrer wirklich eingesetzt, für uns die Sache so normal wie möglich zu gestalten.“

Besondere Zeugnisvergabe in St. Nikolai

Halbwegs normal und möglichst feierlich lief dann auch die Zeugnisvergabe Anfang Juli: Der Ort war altbekannt, die Kirche St. Nikolai. Nur das Prozedere war etwas anders: Nach Familiennamen gestaffelt gab es verschiedene Eingänge, Plätze waren zugewiesen und nur Familienmitglieder durften zusammen sitzen, Maskenpflicht in den Gängen.

Diese halbe Art der Normalität wollen die Abiturienten aber für den Abiball nicht akzeptieren: „Wir haben gesagt, wir machen den Ball ganz oder gar nicht. Und dafür müssen wir abwarten, wie es im September aussieht“, sagt Leon Lippe bestimmt. Denn das Warten soll sich ja auch gelohnt haben.

Von Katharina Stork