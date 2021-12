Eilenburg: So lief der Bürgerentscheid zur Wäscherei Wagner

Eilenburg

Gibt es nun ein Ende im jahrelangen Streit um den Standort der Wäscherei Wagner am Nordring in Eilenburg? 13 000 Einwohner waren am Sonntag beim ersten Bürgerentscheid der Nachwendegeschichte Eilenburgs aufgerufen, für folgende Frage mit Ja oder Nein zu stimmen: „Sind Sie dafür, dass die Große Kreisstadt Eilenburg das Grundstück Nordring 14 in Eilenburg, auf dem sich der Betrieb der Wäscherei und Textilpflege Wagner befindet, an die Betriebsinhaberin Frau Wagner zum Verkehrswert verkauft, um die Dienstleistung zu erhalten?

Fünf Abstimmungslokale

Punkt 18 Uhr hatte in den fünf Abstimmungslokalen im Martin-Rinckart-Gymnasium, Sebastian-Kneipp-Hort, Schule am Bürgergarten, Friedrich-Tschanter-Oberschule, Grundschule Berg sowie im Briefwahllokal im Rathaus die Auszählung der Stimmen. Schnell stand fest: Nur 19,57 Prozent hatten ihre Stimme abgegeben. Aufgrund der zu geringen Wahlbeteiligung ist das Bürgerbegehren gescheitert. Erfolgreich wäre es nur gewesen, wenn er die Mehrheit der gültigen Stimmen erhält und diese Mehrheit mindestens 25 Prozent aller Stimmberechtigten beträgt.

