Eilenburg: Sparkasse übergibt Spenden an neun Vereine

Eilenburg

Neue Fußballtore, Erste-Hilfe-Rucksäcke oder historische Kostüme – die geplanten Anschaffungen sind so vielfältig wie die Vereine, die am Donnerstag in Eilenburg von der Sparkasse Leipzig mit einer Spende bedacht wurden. Am späten Nachmittag war zur Spendenübergabe in die Sparkassen-Filiale in der Eilenburger Hirschgasse geladen worden. Vertriebsdirektor Marcel Kollmann überreichte den Vertreterinnen und Vertretern von neun gemeinnützigen Vereinen Spenden in einem Umfang von insgesamt 14 300 Euro. Diese stammen aus den Erträgen, die von der Stadt- und Kreissparkasse durch den Verkauf von Losen für das PS-Lotterie-Sparen im ersten Halbjahr 2019 erzielt wurden. Marcel Kollmann betonte dies sei „eine schöne Gelegenheit, um die regionale Verpflichtung der Sparkasse zu zeigen.“

Eine Dividende an die Region

Die feierliche Übergabe wurde von einer Gesangseinlage von Susanne Ferl gerahmt und begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Halle am Vortag. Die Vereine und Initiativen aus Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Thekla erhielten Einzelspenden im Wert von 500 bis 2500 Euro. „Unser Engagement für das Gemeinwohl ist eine Art Dividende an die Region“, hob Kollmann hervor, und außerdem sei sie „vor allem eine Wertschätzung für die bedeutende Arbeit der gemeinnützigen Einrichtungen in unserem Geschäftsgebiet.“

Gut angelegtes Geld für ehrenamtliches Engagement

Natürlich können alle Vereine die finanzielle Unterstützung gut gebrauchen und werden sie für unterschiedlichste Projekte einsetzen. Klaus Morgenstern vom Verein Museumsdorf Dübener Heideetwa erzählte, dass mit der Spende ein altes Mühlrad, das vor zwei Monaten kaputt gegangen sei, repariert werden soll. Der Eilenburger Burgverein wird seine Spende für „kulturelle Zwecke“ einsetzen, so Steffi Schober vom Verein. Es soll eine Bühne entstehen, die dem Musikverein, mit dem gemeinsam der Verein in diesem Jahr zum dritten Mal die Burgberg-Serenade ausgerichtet hat, gerecht wird. Kulturelle Zwecke verfolgt auch der Carnevalsclub „ TCL 1969“. Der Verein veranstaltet nicht nur Karnevalsumzüge, sondern richtet auch historische Schlachtendarstellungen aus. Kostüme aus Wolle, Leder und Federn müssen dafür extra angefertigt werden. Für die „neue Gewandung“ soll das Spendengeld ausgegeben werden. Fred Hannemann vom DRK-Kreisverband Eilenburg betonte, dass das Ehrenamt beim DRK eine lange Tradition habe und die ehrenamtlichen Sanitäter Dank der finanziellen Zuwendung neue Einsatzrucksäcke erhalten würden. Der Kleingartenverein „Seehauser Straße“ erhielt eine Spende, mit der neue Spielgeräte für den öffentlich zugänglichen Spielplatz der Sparte errichtet werden sollen.

Engagement für den Sport

Neben DRK und Vereinen mit kultureller Ausrichtung wurden auch etliche Sportvereine mit Spenden bedacht. So der Fußball-Sportverein Glesien, der seinen Fokus auf Kinder und Jugendliche legt, 140 Mitglieder zählt und sich zwei rollbare Großfeldtore zulegen will, wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Matthias Winkler erzählte. Der Fußballverein Bad Düben 1921möchte schon lange neue Trainerhütten am Spielfeldrand bauen -„Der Plan kann jetzt in die Tat umgesetzt werden“, so Vereinsvorsitzender Frank Rösiger. Auch die Sportfreunde „Der vielen Sportarten“, und der Landessportverein Mörtitzerhielten Spenden. „In einer knappen Stunde kann man Vereine glücklich machen“, schloss der Vertriebsdirektor die Veranstaltung.

Von Lilly Günthner