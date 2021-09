Eilenburg: Stadtausschuss lehnt Hotelgutachten ab

Eilenburg

Die SPD im Eilenburger Stadtrat lehnt ein Gutachten für einen Hotelneubau am Bürgerhaus ab. Stadtrat Mathias Teuber begründet das damit, dass sich „erst vor Kurzem ein Hotelentwickler, der sich auf den Betrieb von Hotels mit staatlich subventionierten Arbeitskräften spezialisiert hat, zu dem Entschluss gekommen ist, dass sich ein Neubau für ihn nicht lohne“.

Standort am Bürgerhaus

Wie berichtet, will die Stadtverwaltung zunächst von Experten einen Hotelentwicklungsplan erstellen lassen, um herauszufinden, ob sich der Standort am Bürgerhaus für einen Hotelneubau eignet. Am Montag war das Thema im Stadtausschuss. Doch der habe, so Teuber weiter, die Ausgaben in Höhe von 10 115 Euro für das Gutachten mit vier Ja- zu vier Nein-Stimmen abgelehnt. In einer ersten Abstimmung am 19. Juli hatte sich der Stadtausschuss mehrheitlich dafür ausgesprochen.

Dass nunmehr weiterer Beratungsbedarf bestünde, wie Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich auf LVZ-Anfrage sagte, sei laut Teuber falsch. „Nach intensiver Vorberatung am 19. Juli hatte keiner der anwesenden Stadträte am 20. September dazu weitere Fragen“, so Teuber. „Die Ablehnung richtet sich dabei auch gar nicht gegen den eventuellen Bau eines Hotels, sondern vorrangig gegen die Ausgabe in Höhe von 10 115 Euro für ein Gutachten.“ Nach SPD-Angaben ließe „die aktuelle Haushaltsituation in Verbindung mit dem Zwang, Schulen und Kitas ohne Fördermittel zu erweitern, leider keine Zustimmung zu dieser Ausgabe zu. Bleibt zu hoffen, dass nicht im Vorgriff auf eine erwartete positive Entscheidung bereits ohne gültigen Beschluss ein solches Gutachten in Auftrag gegeben wurde.“

Wie Leihe sagte, ist das Hotelgutachten aber damit nicht endgültig vom Tisch. Das Thema soll nunmehr zu gegebener Zeit erneut aufgerufen werden.

Von Nico Fliegner