Eilenburg: Stiftung unterstützt Arbeiten an der Nikolaikirche

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die anstehenden Zimmerer- und Holzbauarbeiten in der Kirche St. Nikolai in Eilenburg mit 30 000 Euro, darüber hat sie mit einer Pressemitteilung informiert. Damit leiste die Stiftung ihren Beitrag zur Planungssicherheit für die Bauherren, Architekten und ihre hochqualifizierten Handwerksbetriebe und helfe gerade in der derzeitigen Situation, wichtige Arbeitsplätze zu erhalten.

Unterstützung bereits seit 1998

Die Nikolaikirche gehöre zu den rund 800 Objekten, die die private Stiftung dank Spenden und Mitteln der Glücks-Spirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Sachsen fördern konnte. Sie unterstütze die Nikolaigemeinde seit 1998 immer wieder mit bislang insgesamt rund 63 000 Euro, heißt es weiter.

Bedeutung von Pfarrer Martin Rinckart wird betont

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz verweist insbesondere darauf, dass in der Nikolaikirche in Eilenburg von 1617 bis 1640 der Pfarrer Martin Rinckarts wirkte, dessen Choral „Nun danket alle Gott“ weltweit – auch bearbeitet von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Marcel Dupré oder Max Reger – nicht nur in Gottesdiensten gesungen wird. „Die Eilenburger verdanken Rinckart zudem die dramatische Rettung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg“, wird betont.

