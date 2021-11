Eilenburg

Auf dem freien Markt gehen die Preise für Energie gerade durch die Decke. Worauf sich die Eilenburger im kommenden Jahr in Sachen Preise für Strom, Gas und Fernwärme einstellen müssen, dazu sprach die LVZ mit Maike Trulson-Schult, Geschäftsführerin der Eilenburger Stadtwerke.

Das allgemeine Empfinden ist, alles wird teurer. Erst unlängst war sogar von einer Vervierfachung des Großhandelspreises für Gas die Rede. Ganz so hart trifft es die Eilenburger hoffentlich nicht?

Maike Trulson-Schult. Quelle: privat

Ich möchte erst einmal was Grundsätzliches sagen. Im Moment haben wir in der Tat eine Hysterie auf den Energie-Märkten. Und wenn wir mit unseren Lieferanten sprechen, haben diese keine wirkliche Erklärung dafür. Denn solche Preissprünge treten an sich nur auf, wenn ein Großerzeuger vom Netz geht oder die Fördermengen aus geopolitischen Gründen drastisch einbrechen. Wie sich die Märkte weiter entwickeln, das kann keiner vorhersagen. Und daher gebe ich hier auch nur mit aller gebotenen Vorsicht weiter, dass die Analysten unserer Lieferanten derzeit davon ausgehen, dass sich die Märkte im zweiten Halbjahr 2022 beruhigen könnten.

Was heißt das für den Eilenburger Gaspreis?

Für die Stadtwerke und damit auch für unsere 2000 Gaskunden zahlt sich jetzt aus, dass wir nicht auf dem sogenannten Spot-, sondern auf dem längerfristigen Terminmarkt einkaufen. Damit werden die Preise geglättet. Wir profitieren damit zwar nicht so stark von Niedrigstpreisen, doch dafür schlagen jetzt auch die Höchstpreise nicht voll durch. Das bewährt sich jetzt. Denn günstige Anbieter, die auf den kurzfristigen Spotmarkt gesetzt haben, können nun zumindest teilweise die einst versprochenen Preise nicht halten. In der Folge haben Anbieter schon ihren Kunden gekündigt, und es gab auch schon Pleiten.

Zur Person Maike Trulson-Schult, Jahrgang 1964, ist Mitarbeiterin des ersten Tages bei den am 1. März 1996 gegründeten Eilenburger Stadtwerken. Die Finanzbuchhalterin wurde nach den Stationen kaufmännische Leiterin und kaufmännische Prokuristin 2011 zur Geschäftsführerin der Stadtwerke Eilenburg berufen. Das Unternehmen, das mit rund 35 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 15 Millionen Euro macht, befindet sich zu 51 Prozent im Eigentum der Stadt. Es hat 10 000 Strom-, 2000 Gaskunden und versorgt 1500 Haushalte plus Schwimmhalle, Gymnasium und andere Gewerbekunden mit Fernwärme.

Doch was heißt das nun erst einmal konkret für die 2000 Gaskunden der Eilenburger Stadtwerke?

Auch wir müssen uns der Marktsituation stellen. Für ein mit Gas beheiztes Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 17 500 kWh bezahlen die Kunden 2022 im Ilburg-Clever-Gas-Tarif 1459 Euro. Das sind damit etwa 300 Euro mehr als im Vorjahr. Die Preissteigerung beträgt damit 27 Prozent. Das tut immer noch weh, relativiert sich aber angesichts der eingangs erwähnten 400 Prozent-Steigerung beim Gas. Der Arbeitspreis steigt dabei konkret von 5,89 Cent auf 7,68 Cent pro kWh. Der Grundpreis bleibt mit 115 Euro im Jahr unverändert.

Getreu dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ geben wir übrigens nicht die gesamte Einkaufspreis-Steigerung weiter. Wir sind da sehr dankbar, dass der Aufsichtsrat, in dem neben dem Oberbürgermeister auch Stadträte sitzen, das so entschieden hat und so auch Verantwortung für Eilenburg und die Region übernimmt. Denn klar ist auch, dass damit auch weniger Gewinn in die Stadtkasse fließt.

Sie erwähnten bisher nur den Clever-Tarif ...

Er ist für die Eilenburger Haushalte der günstigste Tarif. Der Vertrag kann dafür allerdings erst frühestens nach einem Jahr gekündigt werden. Dies ermöglicht es uns, die benötigten Gasmengen zu kalkulieren und auf dem Terminmarkt einzukaufen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir im Laufe des Jahres 2022 eventuell dazukommenden Neukunden diesen Tarif nur im begrenzten Maße anbieten können. Damit stehen wir aber nicht allein. Mitgas hat beispielsweise schon Mitte Oktober wegen der explodierenden Beschaffungskosten keine Neukundenverträge mehr angeboten.

Eine Versorgung im teureren Grundtarif, der eine nur 14-tägige Kündigungsfrist hat und bei dem die Tarife laufend angepasst werden können, wird aber hier wie dort gewährleistet. Im Grundtarif, den allerdings nur etwa 15 Prozent von unseren Kunden haben, kostet das Gas für das Beispiel-Haus übrigens 2022 im Moment 1767 Euro.

Wie sieht es für die 10 000 Stromkunden aus?

Nicht ganz so dramatisch. Der Arbeitspreis steigt im Clever-Tarif von 28,21 auf 29,99 Cent je kWh. Der Grundpreis bleibt auch hier mit 115,08 Euro unverändert. Ein Kunde mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2000 kWh, der 2020 – und übrigens auch 2019 – damit insgesamt 679 Euro bezahlt hat, muss nun 715 Euro zahlen. Das bedeutet eine Preissteigerung um 5,3 Prozent.

Und was heißt das für die 1500 Fernwärmekunden?

Wie sich hier die Preise entwickeln, darüber herrscht erst Anfang 2022 Klarheit. Neben dem Preis für das Gas, mit dem wir das Blockheizkraftwerk betreiben, spielen hier sehr viele Preisbestandteile rein. Die dafür notwendigen Daten bekommen wir vom Bundesamt für Statistik aber erst im Januar. Doch eins möchte ich hier noch mal deutlich machen: Die Mieter der beiden Großkunden EWV und Wohnungsgenossenschaft sowie etliche Eigenheimbesitzer in Eilenburg-Ost profitieren von dem Anschluss ans Fernwärmenetz. Eine Familie, die ihr Eigenheim mit Fernwärme heizt, hatte zuletzt gegenüber Gas einen Preisvorteil von rund 150 Euro im Jahr.

Von Ilka Fischer