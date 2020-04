Eilenburg: Stundung von Abschlägen für Gastronomen

Eilenburg

Das Tor zu den Eilenburger Stadtwerken in der Sydowstraße steht auch in diesen Tagen weit offen. Dennoch parken auf dem Gelände derzeit weit weniger Autos als normal. Kein Wunder, auch bei den 30 Mitarbeitern der Eilenburger Stadtwerke läuft jetzt längst alles im Corona-Modus. Das Kundenbüro ist geschlossen, Anliegen können damit derzeit nur telefonisch, per Mail oder auch über den Hausbriefkasten vorgetragen werden.

Home-Office gab es schon vorher

Geschäftsführerin Maike Trulson-Schult. „Wir hatten den großen Vorteil, dass wir Home-Office nicht erst erfinden mussten, sondern schon vorher hatten.“ Die Mitarbeiter, die vor Ort gebraucht werden, können damit in den ohnehin großzügigen Räumen mit reichlich Abstand arbeiten. Zudem habe man, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, die 15 Monteure in Teams aufgeteilt, die teilweise von der Sydowstraße und teils vom Blockheizkraftwerk an der Ernst-Mey-Straße operieren.

Energie wird zu anderen Zeiten gebraucht

Wie sich die Verbräuche entwickeln, dafür lägen bei den Stadtwerken, die 10 000 Strom- und 3000-Gaskunden zählen, aber auch rund 1500 Haushalte in Eilenburg-Ost mit Fernwärme versorgen, derzeit noch keine belastbaren Zahlen vor. Doch eins sei schon auffällig. „Normalerweise“, so Maike Trulson-Schult, „haben wir beim Strom von 6 bis 8 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr die Hauptlast.“ Jetzt werde der Strom gleichmäßiger über den Tag abgenommen.

Stundung für Gastronomen

Inzwischen seien zudem insbesondere Gaststätteninhaber mit der Bitte, die Abschläge auszusetzen, an die Stadtwerke herangetreten. Dem könne man als Partner, der vor Ort agiert, unkompliziert nachkommen. Maike Trulson-Schult: „Wir stimmen in der Regel zu, da die Betriebe ja derzeit auch keine Energie verbrauchen, also später auch kein hoher Nachschlag droht.“ Anders sehe das bei Privatkunden aus, deren Verbrauch sich ja auch in Corona-Zeiten nicht wesentlich ändern dürfte. Auch hier habe es inzwischen Anfragen zur Abschlagsstundung gegeben. Über diese werde dann aber sehr individuell entschieden.

Von Ilka Fischer