Eilenburg: Suche nach verunglücktem Wassersportler

Alarm ging am Sonntag gegen 11 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein: Wasserunfall in Eilenburg am Mühlgraben. Eilenburger Feuerwehrleute rückten aus und verteilten sich mit Feuerwehrfahrzeugen entlang des Flussarmes, um die verunglückten Personen zu suchen. Ein Boot wurde an der Muldebrücke eingelassen, um flussaufwärts im Mühlgraben zu suchen.

Sportler und sein Boot gefunden

Dann konnte das Boot des Sportlers gefunden werden und auch der Mann selber. Er wurde mit Unterstützung von Anwohnern an Land gebracht und dort vom Rettungsdienst betreut. Laut Polizei hatte ein umgestürzter Baum seine Fahrt auf dem Mühlgraben beendet.

Umgestürzte Bäume zwischen Pressel und Görschlitz

Durch den heftigen Regen am Samstag waren auch zwischen Pressel und Görschlitz Bäume umgestürzt. Die Feuerwehr hat die Straße wieder frei gemacht.

