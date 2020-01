Eilenburg: Tagespflege in der Alten Post ab Februar beim ASB

Eilenburg

Von außen erinnert schon lange nichts mehr an ein Postamt, das sich einst in der Bahnhofstraße/Am Anger in Eilenburg befunden hat. Lediglich ein Schriftzug „Altes Postamt“ deutet noch darauf hin. Im Erdgeschoss ist vielmehr eine Tagespflege zu finden – die Ann Wolf und Jenny Krellig 2014 gegründet haben.

Ann Wolf ist inzwischen zur Lebenshilfe gewechselt. Und Jenny Krellig freut sich auf das, was ab dem 1. Februar auch für sie neu sein wird. Dann gehört die Tagespflege zum Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Leipzig.

Name ändert sich

Jenny Krellig ist Pflegedienstleiterin in der ASB-Tagespflege in der Alten Post in Eilenburg. Quelle: ASB Leipzig

Ein Schritt, den sich die 34-Jährige gut überlegt hat. Allein wollte sie nicht mehr die Verantwortung über das Geschäft haben, deshalb gab sie die Tagespflege an den ASB ab. „Eigentlich ändert sich nur der Name“, erzählt Jenny Krellig. Das Personal bliebe bestehen, es würde sogar noch ein weiterer Pflegehelfer gesucht. Erste Bewerbungen sind da, erzählt die junge Frau, die von nun an als Pflegedienstleiterin im Angestelltenverhältnis tätig ist. Dann sind in der ASB-Tagespflege vier Leute beschäftigt.

Betreuung von Senioren

Die Einrichtung, in der pflegebedürftige Menschen betreut werden, ist montags bis freitags geöffnet. Dabei können die Leute wählen, an welchen Tagen und wie oft die Einrichtung besucht wird. „Bis zu 14 Leute können wir am Tag betreuen“, erzählt Jenny Krellig weiter. Die meisten kommen aus Eilenburg. Aber auch aus Audenhain gebe es einen Senior, der in der Tagespflege betreut wird. Per Taxi kommt er in die Muldestadt und wieder zurück nach Hause.

Melanie Schmidt betreut Senioren in der Tagespflege in der Alten Post in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

In der Tagespflege werden die älteren Menschen rundum versorgt. Mitarbeiterin Melanie Schmidt las den Männern und Frauen dieser Tage aus bekannten Märchen vor und stellte ihnen dazu Aufgaben, um das Gedächtnis zu trainieren. Auch die Jungen und Mädchen aus der Kita „Bärchen“ sind regelmäßig im Haus sowie Museumschef Andreas Flegel, der Vorträge über die Stadt Eilenburg in früheren Zeiten hält. Mit Ergotherapeutin Nicole Graßhof stehen Bewegungsübungen im Fokus. Es geht letztlich darum, mit verschiedenen Angeboten den Tag für die älteren Leute zu strukturieren – und das ab jetzt unter dem Dach des ASB.

Der ASB Leipzig

Der Arbeiter-Samariter-Bund Leipzig wurde 1990 von sieben Samaritern gegründet. Inzwischen hat sich daraus ein Verband mit rund 11 000 Mitgliedern und 600 Beschäftigten entwickelt, der auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege und des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes tätig ist. Neben der Tagespflege in Eilenburg betreibt der ASB auch eine Sozialstation in der Torgauer Straße.

Von Nico Fliegner