Eilenburg

Zwei Tatverdächtige, die offensichtlich Trickdiebstähle begangen haben, konnten am Donnerstag in Eilenburg gestellt werden. Darüber informierte die Polizeidirektion Leipzig am Freitag. Gesucht sind Zeugen oder eventuell auch weitere Geschädigte.

Portemonnaie plötzlich weg

Eine ältere Frau war Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der Leipziger Landstraße in Eilenburg durch eine Unbekannte in ein Gespräch verwickelt worden. Kurze Zeit später fand eine zweite Unterhaltung statt, bei der sich die Unbekannte nach einem nahegelegenen Supermarkt erkundigte. Nach diesem Gespräch stellte die Geschädigte fest, dass ihre Handtasche geöffnet und ihr Portemonnaie gestohlen worden war. Daraufhin begab sich die Frau zu dem Supermarkt und konnte dort tatsächlich die Unbekannte (21) mit einem Begleiter (20) feststellen. Sofort machte sie das Personal und andere Kunden auf den Diebstahl aufmerksam.

Kunde blockiert Fluchtweg

Die beiden Tatverdächtigen verließen daraufhin den Supermarkt, setzten sich in ihr Fahrzeug, einen schwarzen VW Passat Variant, und wollten flüchten. Kurz darauf ließen sie jedoch von ihrem Entschluss ab und begaben sich zurück in den Supermarkt, um das Portemonnaie zurückzugeben. Dabei ließen sie ihr Fahrzeug mit laufendem Motor auf dem Parkplatz zurück. In der Zwischenzeit war ein Kunde, der sich mit seinem Auto auf dem Parkplatz befand, auf den Sachverhalt aufmerksam geworden, blockierte mit seinem Pkw den der beiden Tatverdächtigen und verstellte so den Fluchtweg. In diesem Moment trafen Streifenbeamte vor Ort ein und stellten die Identitäten der Tatverdächtigen fest.

Im Zuge der aktuellen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die beiden neben dieser auch für zwei ähnliche Diebstähle am 28. Juli 2021 verantwortlich sind. In allen drei Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen oder gegebenenfalls weitere Geschädigte, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17, Telefon (03423) 664 100 zu melden.

