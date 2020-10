Eilenburg: Traditionsgeschäft Schuh-Kother schließt

Eilenburg

Zumindest das Uralt-Schaukelpferd wird bleiben. „Das ist nicht verkäuflich, das bleibt im Familienbesitz“, erklärt Marlies Opitz. Doch alles andere, einschließlich der Schuhregale, soll mit dem Anfang Oktober gestarteten Ausverkauf raus. Marlies Opitz, geborene Kother, hat gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich Opitz, der wie sie 65 Jahre ist, seit 30 Jahren das Traditionsunternehmen Schuh-Kother in der Breiten Straße 4 direkt am Markt geführt.

Das dritte 100-jährige Unternehmen schließt

Schuh-Kother am Markt war für die Eilenburger 107 Jahre lang eine gute Adresse in Sachen Schuhe. Nun endet diese Ära. Quelle: Ilka Fischer

Mit Schuh-Kother schließt zugleich die letzte 100-jährige Einzelhandels-Institution in Eilenburg. Denn in der Muldestadt haben 2019 bereits das Spielwarengeschäft Rosenberger nach 170 Jahren und der Klepel-Markt im März 2020 nach 130 Jahren geschlossen.

Marlies Opitz: „Mein Großvater Paul Kother hat 1913 hier am Markt mit einer Schnellbesohlanstalt angefangen.“ Das Geschäft änderte sich, doch für die Eilenburger verband sich mit dem Namen Kother über ein Jahrhundert lang das Thema Schuhe.

Einzelhandel lohnt sich nicht mehr

So eine Tradition gibt man nicht leichtfertig auf. Doch das Erreichen des Rentenalters ist nur ein Grund für die Geschäftsaufgabe. Marlies Opitz, die gelernte Verkäuferin und studierte Ökonom-Pädagogin ist, stellt ohne Groll schlicht und einfach fest: „Es lohnt sich einfach nicht mehr.“

Auch für sie würde es schließlich nur noch halbwegs funktionieren, weil sie für die 1992 von der Erbengemeinschaft abgekaufte Immobilie inzwischen keine Miete mehr bezahlen müssen.

Die euphorische Anfangszeit

Ulrich Opitz erinnert sich an die Anfangszeit. „Als Maschinenbauingenieur im EBAWE hatte ich nach der Wende keine Perspektive. Da bot es sich an, gemeinsam mit meiner Frau im Einzelhandel richtig Gas zu geben.“ Das galt sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mit seinem Polski Fiat schrubbte Ulrich Opitz allein im ersten Halbjahr 1990 rund 30 000 Kilometer, um mit diesem von überall her Schuhe heranzukarren.

Die Euphorie der Anfangsjahre ließ sie 1991 nebenan ein Sportgeschäft eröffnen. Bis zu acht Leute hätten sie in Hochzeiten in Eilenburg beschäftigt. Doch mit dem Bau der Einkaufstempel sank der Umsatz. „Als wir daher 1996 erste Kündigungen aussprechen mussten, war das auch für uns ein schwerer Schritt“, so Ulrich Opitz. Dennoch blieb es bis zum Hochwasser im August 2002 bei den beiden Geschäften in der Breiten Straße. Im Februar 2003, einem halben harten Jahr ohne jegliches Einkommen, konnten sie dann zunächst das Schuhgeschäft wieder eröffnen und hatten sogar den Mut zum größeren Sportgeschäft am Eilenburger Markt.

Umsatzrückgang hat viele Gründe

Doch die Umsätze gingen weiter in den Keller. Da kam Verschiedenes zusammen, so Marlies Opitz. Erst wurden 2005 die Torgauer/ Leipziger Straße, 2006 dann die beiden Brücken gebaut. Als die fertig waren, sorgte 2007 der Bau des Kreisverkehrs am Müllers Eck und 2008/2009 dann die Bebauung des Marktes dafür, dass einfach weniger Kunden zum Geschäft fanden.

Die Konsequenz: Sie konzentrierten sich auf Schuhe, schließen im Februar 2008 das Sportgeschäft, eröffnen dafür aber in März in Delitzsch einen Schuhladen. Dass es seit 2015 dann wieder nur noch das Eilenburger Geschäft gibt, das hat für Marlies Opitz auch was Gutes. „Corona und mehrere Geschäfte – das wäre die absolute Katastrophe. Denn die staatliche Hilfe unterscheidet da nicht.“ Familie Opitz gibt dem Corona-Virus dann auch nicht die Schuld. Im Laufe des Jahres 2021 hätten sie, die mit den Stammkunden viele schöne Momente hatten, ohnehin Schluss machen wollen.

Familie Opitz studiert jetzt Urlaub

Entlassen müssen sie dieses Mal zum Glück niemanden mehr. Sie freuen sich, dass sie für den Laden einen Büromieter fanden. Der Blick der Fast-Rentner richtet sich da nach einem sehr arbeitsreichen und spannenden Lebensabschnitt auf die Zeit nach der Abwicklung und nach vorn. Ulrich Opitz formuliert es so: „Jetzt studieren wir Urlaub. Denn in diesem Bereich, da haben wir echt Nachholebedarf.“

