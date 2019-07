Eilenburg

Der Eilenburger Tierparkverein wird in diesem Jahr arg gebeutelt. Die Folge: Die Eröffnung des neuen Tropicanas muss von Mitte September auf den 15. November verschoben werden. Nach dem Tod der „Mutter des Tierparks“ und Vorarbeiterin Gabi Teuber im Januar hat der Verein, der insgesamt acht (Teilzeit-)Beschäftigte zählt, nun nämlich auch noch einen verletzungsbedingten mehrwöchigen Ausfall des Tierparkchefs zu verkraften.

Ein Fersenbruch verschiebt Eröffnung

„Da müssen wir gar nicht drumherum reden“, konstatiert Stefan Teuber. Mit einem offenen Fersenbruch, der mehrfach operiert werden muss, könne er nicht wie geplant die Arbeiten am Tropicana koordinieren. Gerade in der Ausbau- und Gestaltungsphase sowie bei dem schrittweisen Einzug der Bewohner müssten aber viele Entscheidungen vor Ort getroffen, überwacht, bestätigt und auch revidiert werden. „Und das gehe nun mal nicht vom Krankenhausbett.“

In Abstimmung mit dem Vorstand und den Tierparkmitarbeitern wurde daher entschieden, den Eröffnungstermin um zwei Monate zu verschieben. Leicht gefallen sei das nicht. „Doch alles andere macht einfach keinen Sinn und würde vielleicht zu Fehlern führen, die wir hinterher bedauern“, bittet der Tierparkchef um Verständnis. Die bereits angelaufenen Werbeaktionen für die größte Attraktion im Tierpark wurden daher gestoppt, neu terminiert und aktualisiert.

Gebäudehülle steht

Damit müssen sich die Tierparkbesucher, aber beispielsweise auch die bereits im rückwärtigen Bereich lebenden Goldkopflöwenaffen nun noch etwas länger gedulden. Die Besucher konnten den Bau des neuen Tropicanas bereits seit Frühjahr 2017 mit verfolgen. Inzwischen steht in der fertigen Gebäudehülle der Kletterbaum, über den die Besucher einen bis zu zwei Meter hohen Holzsteg erreichen, auch das von schiefen Robinien umrahmte Außengehege hat bereits sein Netz. Derzeit integriert Annett Kitsche mit Illusionsmalerei die Wände in die Eilenburger Dschungelwelt, in der sich die Natur ein von Menschen verlassenes Dorf zurückerobert.

Menschen- und Affenwege

„Doch es bleibt trotzdem einfach noch zu viel zu tun. So müsse der Weg vor dem Tropicana noch mit rotem Steinsand abgesetzt werden, müsse innen wie außen die obere Struktur samt der Laufwege für die Affen geklärt werden. Es fehlen noch Dschungelgrün, die Video- und Audioanlage sowie die Beschilderung. Der Unterschlupf für die Maras wartet ebenso noch wie die Entscheidungen über Wärmelampe, Schieber und Futterplätze, erklärt Stefan Teuber. Er möchte da aber gar nicht lamentieren, sondern vielmehr ein großes Dankeschön los werden. Denn auch mit ihm im Krankenbett läuft zumindest der normale Alltagsbetrieb. „Was hier Personal, Vereinsmitglieder, Vorstand, Helfer und Freunde gemeinsam leisten, ist keinesfalls selbstverständlich“, lobt Stefan Teuber.

Alltagsbetrieb läuft auch ohne Chef

2019 gestalte sich schwierig, was aber das gesamte Team noch enger zusammenwachsen ließ. So gab es ja nicht nur den Tod von Gabi Teuber und den zeitweisen Ausfall des Tierparkchefs, sondern auch ungewöhnlich viele tragische Tierverluste zu verkraften. Neben dem Raub der Storchenküken durch die Krähen und dem Tod des Kranichmannes, den sich die Waschbären holten, starben auch noch die Tierparklieblinge Hofschwein Willi III, Lama Horst, Dobermannhündin Kessy und Lisztaffe Erna alters- oder krankheitsbedingt.

An Veranstaltungen wird nicht gerüttelt

Doch weil sich der Chef, der telefonisch und durch regelmäßige Besuche informiert wird, auf sein Team verlassen kann, bleibt es zumindest bei allen anderen geplanten Veranstaltungen. Dazu gehören die traditionelle Feier zum Schulanfang am 17. August, der Tierpark-Gottesdienst am 25. August und der 1. Patentag, zu dem bereits über 100 Paten für den 11. September eingeladen worden sind. Außerdem richtet sich der Blick bereits auf die drei Tage vom 26. bis 28. September. Dann findet in Eilenburg die Jahrestagung der Deutschen Tierparkgesellschaft statt, zu der Vertreter von rund 100 Tiergärten und kleineren Zoos erwartet werden.

Und damit zeigt sich einmal mehr: Leid und Freud liegen im Tierpark in diesem Jahr ganz dicht beisammen.

