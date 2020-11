Eilenburg: Unbekannte beschmieren Stolpersteine

Eilenburg

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in der Bergstraße in Eilenburg fünf Stolpersteine mit roter Farbe beschmiert. Wie die Polizei berichtete, wurden Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Durch die Tat sei ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro entstanden.

Erst vor Kurzem geputzt

Schlimmer wiegt der ideelle Schaden. Die Stolpersteine erinnern an Opfer der Nationalsozialisten, die einst hier lebten. „Es ist erschreckend, dass es im Jahr 2020 noch immer offene Anfeindungen gegen Menschen jüdischen Glaubens gibt und deren Gedenken mit Füßen getreten wird. Dies ist keine Tat eines unbescholtenen Menschen, sondern die eines Feindes der gesellschaftlichen Grundwerte“, erklärte der Jugendpolitische Sprecher der Linksjugend in Nordsachsen, Christian Stoye. Erst am 9. und 10. November seien die Stolpersteine von engagierten Eilenburgerinnen und Eilenburgern poliert und der Ermordeten gedacht worden.

Erinnerung an jüdische Bürger und Widerstandskämpfer

Betroffen sind laut Linksjugend die Stolpersteine für Emanuel Suchestow (1942 in Auschwitz ermordet), Manfred Suchestow (1942 deportiert und in Auschwitz ermordet), Meta Suchestow (1942 deportiert und in Auschwitz ermordet) und die Widerstandskämpfer Moritz Lenker (1944 verhaftet und verschollen) sowie Herman Michaelis (verhaftet 1944 und 1945 ermordet). Die Stolpersteine seien wieder poliert worden, doch der „angerichtete Schaden für unsere Gesellschaft ist und bleibt vorhanden“, so Stoye weiter.

Von LVZ