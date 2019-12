Eilenburg: Unbekannte klauen Tafel am Butzbacher Platz

Eilenburg

Nimmt da jemand die Städtepartnerschaft besonders ernst oder ging es nur um den schnöden Material-Raub? Der Butzbacher Platz in Eilenburg ist zurzeit seine Namenstafel los – der Findling am Kreisverkehr Leipziger Straße ist kahl. „Die Tafel wurde offenbar gestohlen“, ist von Katharina Eidner vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit auf Anfrage zu erfahren. Vier bis sechs Wochen ist der Diebstahl her, seit die Alu-Tafel verschwunden ist, sagt Steffen Vogt vom Fachbereich Bau im Eilenburger Rathaus. Er holt derzeit bei Firmen Angebote ein, mit rund 400 Euro Kosten sei zu rechnen. Etwa Ende Januar könnte die Tafel mit dem Namen Butzbacher Platz am Stein angebracht werden. Der Stein ist schon seit 1985 in Eilenburg. In der Ostbahnhofstraße wurde er einst zur Erinnerung an den Tag der Befreiung aufgestellt.

Der Kreisel mit neuem Namen, in Eilenburg heißt der Kreisverkehr seit Mai 2014 Butzbacher Platz. Michael Merle (SPD), Bürgermeister von Butzbach (links) und Hubertus Wacker, bis Juli 2015 Oberbürgermeister von Eilenburg (parteilos), enthüllten die Tafel. Quelle: Alexander Bley

Butzbach hat einen Eilenburger Platz

Seit Mai 2014 gibt es am Kreisverkehr in Eilenburg den ButzbacherPlatz, der damals von den Stadt-Chefs – Hubertus Wacker für Eilenburg und Michael Merle für Butzbach – feierlich enthüllt wurde. Vier Jahre zuvor war im März in Butzbach der Eilenburger Platz mit einer Namenstafel versehen worden.

2020 besteht die Partnerschaft mit Butzbach 30 Jahre

Im kommenden Jahr besteht die Partnerschaft zwischen Eilenburg und Butzbach 30 Jahre. Am 26. Oktober 1990 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister Herbert Poltersdorf aus Eilenburg und sein Butzbacher Amtskollege Karl-Heinz Hoffmann den Partnerschaftsvertrag.

Vertreter der Verwaltung, Stadträte, Vereine und Schüler beider Städte treffen sich regelmäßig. Im September besuchten die Sachsen die Hessen. Bei dem Treffen stand der Gedankenaustausch über die Gestaltung gemeinsamer Treffen im Jahr 2020 im Mittelpunkt, auch was den Schüleraustausch betrifft. Im November war eine Delegation mit Michael Merle an der Spitze in Eilenburg bei seinem Amtskollegen Ralf Scheler zu Gast, um konkret über die Feiern und die Zukunft der Partnerschaft zu sprechen.

Von Kathrin Kabelitz